La banque centrale russe retire sa licence à Qiwi Bank

Le 21 février 2024 à 08:47 Partager

La Banque de Russie a déclaré mercredi qu'elle avait retiré la licence bancaire de Qiwi Bank pour s'être engagée dans ce qu'elle a décrit comme des opérations à haut risque après une série d'avertissements, une mesure qui a fait plonger ses actions cotées à Moscou de 25 % à leur plus bas niveau depuis plus d'un an.

Qiwi, fournisseur de services de paiement coté au Nasdaq, a déclaré en janvier qu'il avait conclu un accord pour vendre ses actifs russes et qu'il avait ainsi achevé un processus de restructuration. La négociation de ses American Depositary Shares sur le Nasdaq a été suspendue peu après l'envoi par la Russie de troupes en Ukraine en février 2022. Ses certificats de dépôt cotés à Moscou ont plongé de 24,9 % à 7 h 20 GMT. La banque centrale, qui a pris des mesures réglementaires contre Qiwi à cinq reprises l'année dernière, a déclaré que la banque avait violé les lois fédérales régissant les activités bancaires. Qiwi Bank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La Banque de Russie a déclaré que Qiwi Bank avait systématiquement violé les exigences de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. "Qiwi Bank n'a pas pris de mesures efficaces pour réduire les risques liés à ses activités, malgré le travail de supervision actif de la Banque de Russie, et a continué à mener des opérations à haut risque", a déclaré la banque centrale. En janvier, Qiwi a déclaré que la vente de ses activités russes était censée garantir le maintien de sa cotation au Nasdaq et à la Bourse de Moscou.