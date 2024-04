La chaîne de cafés américaine Bluestone Lane proposera à partir du mois d'août un café expresso préparé à partir d'aliments issus de l'agriculture tels que les graines de dattes, la goyave et le tournesol, considérés par certains comme une option plus durable que les grains de café.

Le café sans grains, qui sera vendu dans les 58 magasins américains de Bluestone, sera fourni par la startup Atomo Coffee, basée à Seattle, qui a déclaré avoir reproduit la structure moléculaire du café conventionnel en utilisant des matières premières qui, autrement, seraient perdues. L'entreprise a déclaré vouloir offrir une alternative plus durable au café.

Le changement climatique suscitant de plus en plus d'inquiétudes, l'empreinte carbone de l'agriculture fait l'objet d'un examen plus approfondi. Les producteurs de café utilisent désormais des techniques de régénération pour réduire, voire éliminer, les émissions de carbone. Les caféiers, comme les autres plantes, absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, mais les produits chimiques tels que les engrais azotés sont très polluants.

"C'est une opportunité pour nos clients de profiter d'une option de café innovante qui maintient nos normes élevées de qualité et de goût tout en s'alignant sur notre engagement de gestion environnementale", a déclaré Nicholas Stone, PDG de Bluestone Lane, dans un communiqué. (Reportage de Marcelo Teixeira ; Rédaction de David Gregorio)