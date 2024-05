Les hausses des prix des services publics dans plus de 10 villes chinoises pourraient brièvement faire remonter l'inflation nationale à partir de niveaux très bas, mais pourraient finalement se transformer en force déflationniste dans la deuxième économie mondiale, car elles érodent davantage le pouvoir d'achat des ménages. Les analystes estiment que les hausses de prix des services publics dans plus de 10 villes chinoises pourraient brièvement faire remonter l'inflation nationale à des niveaux très bas, mais qu'elles pourraient finalement se transformer en une force déflationniste dans la deuxième économie mondiale en érodant davantage le pouvoir d'achat des ménages.

De nombreux économistes ont déclaré qu'il était essentiel de stimuler la demande des ménages pour que la Chine évite une période prolongée de faible croissance et de déflation semblable à celle du Japon à long terme, et ont appelé à des politiques qui transfèrent les ressources économiques vers les consommateurs.

Mais de telles mesures sont difficiles à mettre en œuvre pour les gouvernements locaux endettés, qui croulent sous une dette de 13 000 milliards de dollars, alors qu'une lutte acharnée contre le COVID-19 et la chute des recettes des ventes aux enchères de terrains due à une crise du marché immobilier ont épuisé leurs coffres.

Les grands centres technologiques et industriels de Shenzhen et Guangzhou, ainsi que d'autres villes chinoises, ont augmenté ces derniers mois les prix de l'eau et du gaz ou ont fait part de leur intention de les augmenter. Les billets sur quatre des lignes ferroviaires à grande vitesse les plus fréquentées augmenteront également jusqu'à 20 % à partir du 15 juin, ont rapporté les médias d'État.

Ces augmentations ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux de la part d'utilisateurs qui affirment qu'ils auront moins d'argent à consacrer à d'autres besoins fondamentaux.

Bien que ces hausses puissent contribuer à maintenir la croissance des prix à la consommation en Chine en territoire positif dans les mois à venir, elles sont en grande partie liées à l'offre, ce qui signifie que leur impact disparaîtra au bout d'un an en raison d'effets statistiques, ne laissant derrière elles que les conséquences négatives sur la demande, avertissent les analystes.

"La hausse des coûts des services publics n'aura qu'un impact ponctuel sur l'inflation", a déclaré Xing Zhaopeng, stratège principal pour la Chine chez ANZ.

"Pourtant, le moral des ménages sera affecté par la hausse du coût de la vie. En fin de compte, il est probable que la consommation intérieure en pâtira.

Xing estime que les nouveaux prix de l'eau annoncés par des villes telles que Guangzhou, Shanghai, Xianyang, Wuhu, Nanchong et Qujing représentent des hausses de 10 à 50 % par rapport à l'année précédente. Pour le gaz, des villes comme Chengdu, Putian, Zhenjiang et Shenzhen ont augmenté les prix de 5 à 20 %.

L'ampleur de ces augmentations est significative, mais elles partent d'une base peu élevée, car la plupart des villes subventionnent les prix des services publics depuis des décennies.

Selon les analystes de Huachuang Securities, l'augmentation annuelle moyenne dans 36 grandes et moyennes villes pour les factures de gaz, d'eau et de chauffage entre 2016 et 2021 était respectivement de 2,4 %, 0,8 % et 0,2 %.

La Chine a également évité les fortes hausses des factures de gaz et d'électricité observées en Europe et ailleurs à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Au cours des dernières années en Chine, les décideurs politiques ont, dans l'ensemble, supprimé les prix des services publics artificiellement, par le biais de subventions, a déclaré Xu Tianchen, économiste principal à l'Economist Intelligence Unit.

Mais les villes réduisent à présent leurs dépenses, car la forte baisse de l'immobilier depuis 2021 a réduit leur capacité à lever des fonds en louant des terrains à des promoteurs immobiliers, ce qui, dans de nombreux endroits, éclipsait d'autres sources de revenus avant la pandémie.

Dans toute la Chine, les recettes des ventes aux enchères de terrains en 2023 étaient inférieures d'environ 20 % aux niveaux de 2019, avant la pandémie, selon les données officielles.

"Les gouvernements locaux ... ne peuvent pas générer suffisamment de revenus pour payer les subventions", a déclaré Wang Dan, économiste en chef à la Hang Seng Bank China, ajoutant qu'elle s'attendait à d'autres augmentations de ce type à l'avenir dans tout le pays.

Un point positif pour les ménages chinois est que les coûts augmentent à partir d'une base réduite, a déclaré M. Xu, qui s'attend à ce que les personnes à faible revenu réduisent leur consommation d'eau et d'énergie afin de maîtriser leurs factures.

ANZ estime que les coûts des services publics représentent 7,7 % du panier d'inflation des prix à la consommation en Chine, dont 4,2 % pour l'électricité et le chauffage, 1,0 % pour le gaz, 0,2 % pour l'eau et 2,3 % pour les tarifs de la circulation. En raison de ce faible poids, l'impact global sur l'inflation des prix à la consommation de cette année ne devrait pas dépasser 0,2 point de pourcentage, selon ANZ, qui maintient sa prévision d'inflation de 0,7 % pour la fin de l'année.

La Chine flirte avec la déflation depuis plus d'un an. Les prix à la consommation ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril, de 0,3 % en glissement annuel, notamment en raison de la hausse des prix des services publics.

Les récentes hausses "ne constituent pas un effort de reflation de la part des autorités", a déclaré M. Xing de l'ANZ. "En fait, elles conduisent généralement à la stagnation économique et pourraient exagérer la déflation. (Informations complémentaires fournies par Liangping Gao et la salle de presse de Pékin ; modifications apportées par Marius Zaharia et Shri Navaratnam)