La perte de forêts tropicales a diminué l'année dernière, mais d'autres indicateurs montrent que les zones boisées du monde restent soumises à une pression considérable, selon une analyse publiée jeudi par le projet de surveillance Global Forest Watch.

La destruction des forêts contribue au changement climatique mondial. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone qui réchauffe le climat et le stockent sous forme de carbone dans leur bois, mais ce gaz à effet de serre est libéré lorsque le bois pourrit ou brûle. Cette destruction met également en péril la biodiversité en raison du grand nombre d'espèces végétales et animales qui vivent dans les forêts.

Voici les principaux enseignements tirés des données annuelles de Global Forest Watch sur la perte de forêts.

LES FORÊTS TROPICALES S'EN SORTENT MIEUX

La perte de forêts primaires - celles qui n'ont pas été touchées par l'homme et qui sont parfois connues sous le nom de forêts anciennes - dans les tropiques a diminué de 9 % l'année dernière par rapport à 2022.

Mais les chercheurs de l'Observatoire mondial des forêts ont déclaré que la destruction restait obstinément élevée. L'année dernière, le monde a perdu environ 37 000 kilomètres carrés de forêt tropicale primaire, une superficie presque aussi grande que la Suisse et plus grande que l'État américain du Maryland.

Global Forest Watch est un projet de l'organisation de recherche à but non lucratif World Resources Institute, basée à Washington, qui utilise l'imagerie satellitaire. La plupart des données sont compilées par des chercheurs de l'université du Maryland.

La diminution de la perte de forêts au Brésil et en Colombie a été largement compensée par des pertes plus importantes ailleurs, a déclaré Mikaela Weisse, directrice de l'Observatoire mondial des forêts, lors d'une conférence de presse.

"Le monde a fait deux pas en avant, deux pas en arrière", a déclaré Mme Weisse.

Les scientifiques considèrent que les forêts tropicales primaires sont parmi les plus précieuses, car leur végétation luxuriante est la plus dense en carbone. Ces forêts sont également des trésors de biodiversité. La forêt amazonienne, par exemple, abrite au moins 10 % des espèces connues de la planète.

Selon M. Weisse, la disparition des forêts tropicales primaires l'année dernière a entraîné des émissions de gaz à effet de serre équivalant à la moitié des émissions américaines dues à la combustion annuelle de combustibles fossiles.

Le Brésil, la République démocratique du Congo et la Bolivie arrivent en tête du classement des pays tropicaux ayant perdu le plus de forêts primaires. Pourtant, la destruction a chuté de 36 % au Brésil, le président Luiz Inacio Lula da Silva ayant mené des politiques de conservation agressives, notamment en ce qui concerne l'Amazonie, a indiqué M. Weisse.

La Colombie voisine a connu une baisse de 49 % de la perte de forêts. Le président Gustavo Petro a fait de la préservation de l'environnement un élément clé du processus de paix avec les groupes armés qui dominent les zones de jungle.

En République démocratique du Congo, la destruction des forêts est restée relativement stable, mais élevée, avec environ 5 000 km² (1 930 miles carrés).

En troisième position, la Bolivie a connu une perte record de forêt primaire pour la troisième année consécutive, avec une destruction en hausse de 27 %. La production agricole et les incendies sont à l'origine de la majeure partie des pertes.

LA DÉFORESTATION A AUGMENTÉ

Selon le rapport, la déforestation dans le monde a augmenté de 3,2 % en 2023.

La perte de forêts comprend la destruction naturelle (incendies, ravageurs et tempêtes de vent) de zones boisées susceptibles de repousser. La déforestation fait référence à la conversion permanente des zones boisées à d'autres usages, tels que l'agriculture, et est plus difficile à mesurer.

En 2021, plus de 140 pays se sont engagés à mettre fin à la déforestation d'ici à la fin de la décennie, un objectif qui nécessite une diminution considérable de la destruction chaque année, a déclaré Rod Taylor, directeur des forêts à l'Institut des ressources mondiales.

"Nous sommes loin du compte et nous allons dans la mauvaise direction lorsqu'il s'agit de réduire la déforestation dans le monde", a déclaré M. Taylor.

Le Brésil, l'Indonésie et la Bolivie sont les pays les plus touchés par la déforestation, suivis de près par la République démocratique du Congo.

LES INCENDIES DE FORÊT AU CANADA BATTENT TOUS LES RECORDS

La perte de couverture arborée a augmenté de 24 % dans toutes les forêts du monde en 2022, principalement en raison des gigantesques incendies de forêt qui se sont déclarés au Canada.

La perte de plus de 80 000 km² de forêts au Canada a été trois fois plus importante que toute autre année enregistrée, ce qui a compensé le déclin de la perte de forêts dans le reste du monde.

"C'est l'une des plus grandes anomalies jamais enregistrées", a déclaré Matt Hansen, chercheur à l'université du Maryland.

Alors que la déforestation dans les tropiques est un facteur humain du changement climatique, les incendies au Canada sont plutôt un symptôme du réchauffement de la planète, qui entraîne des conditions plus chaudes et plus sèches qui alimentent des incendies plus importants.

"Il s'agit d'un événement majeur et d'une mise en garde contre les effets du climat sur les incendies", a déclaré M. Hansen.