La société Asia Genesis Asset Management, basée à Singapour, liquide son fonds spéculatif à la suite d'une "baisse significative et sans précédent" consécutive à des paris erronés sur la Chine et le Japon.

Le fonds Asia Genesis Macro a perdu 18,8 % au cours des premières semaines de janvier, a déclaré Chua Soon Hock, directeur des investissements, dans une lettre adressée aux investisseurs et consultée par Reuters. Il a indiqué qu'il avait décidé de fermer le fonds afin d'éviter de nouvelles pertes et de restituer l'argent.

Le fonds, que Chua, vétéran des fonds spéculatifs, a lancé en 2020, gère environ 300 millions de dollars.

Asia Genesis n'a pas répondu à une demande de commentaire. Une personne proche du dossier a confirmé la décision.

La fermeture intervient dans un contexte de déroute boursière sans précédent en Chine et de reprise soutenue au Japon.

"Nous avons commis de graves erreurs lors des récents mouvements brusques du Nikkei et de Hong Kong, qui sont allés dans des directions opposées", a déclaré M. Chua dans sa lettre. "J'ai atteint le stade où j'ai perdu ma confiance en tant que trader.

Le fonds a augmenté ses positions longues à Hong Kong et en Chine et s'est retrouvé à découvert au Japon, en se basant sur la prédiction que la Chine surperformerait le Japon cette année après avoir été vendue au cours des trois dernières années, alors que le Japon serait en retrait après un rallye de 30 % l'année dernière.

La situation difficile du fonds a été exacerbée par l'absence de mesures de relance économique majeures en Chine, y compris des réductions de taux d'intérêt, a déclaré M. Chua. La Chine a maintenu ses taux lundi.

M. Chua s'est dit déçu par "l'incohérence des décideurs politiques chinois qui ne luttent pas contre la déflation, ce qui a entraîné une perte de confiance continue du marché et un marché baissier prolongé".

Le fonds Asia Genesis Macro Fund a généré des rendements positifs en 2020, 2021 et 2022, selon le site web d'Asia Genesis. Il a gagné 6,5 % en 2023 jusqu'en novembre, a déclaré une personne au fait des performances.

M. Chua a précédemment dirigé un fonds macro japonais qui a enregistré un rendement annuel de 18,7 % entre 2000 et 2009.

De nombreux partisans à long terme de la Chine ont été pris au dépourvu par la baisse prolongée des marchés boursiers.

Dans un message publié sur Linkedin en décembre, M. Chua a déclaré que 2024 marquerait le début d'un marché haussier pluriannuel pour les actions chinoises.

Cependant, les marchés chinois ont mal commencé l'année 2024 après une année 2023 morose, l'indice CSI 300 des valeurs vedettes sombrant à un niveau proche de son plus bas niveau depuis cinq ans, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong rebondit sur de nouveaux plus bas niveaux depuis 2022.

L'indice Hang Seng a chuté de plus de 10 % depuis le début de l'année, contre un gain de 9 % pour l'indice japonais Nikkei 225.

Une croissance économique irrégulière et un nouvel effondrement des ventes de logements ont renforcé la volonté des investisseurs de se tenir à l'écart des marchés chinois. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Christopher Cushing)