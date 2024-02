La star française Isabelle Huppert a déclaré qu'elle avait été attirée par une troisième collaboration avec le réalisateur sud-coréen Hong Sangsoo dans "A Traveler's Needs", dont la première a eu lieu lundi à Berlin, en raison de la nature déstructurée de son travail.

"J'ai fait deux autres films avec Hong Sangsoo, et sa façon de faire des films est unique", a déclaré Mme Huppert aux journalistes avant la projection du film au Festival du film de Berlin, expliquant comment Hong Sangsoo donne aux acteurs leur texte juste avant le tournage.

"Cela peut sembler, dit comme ça, quelque chose d'impossible à maîtriser ou à contrôler, mais c'est tout le contraire, en fait", a déclaré Mme Huppert, qui a déjà travaillé avec le réalisateur sur "Claire's Camera" et "In Another Country".

"Il fait vraiment une sorte de déclaration très philosophique sur ce que signifie être en vie, ce que signifie être un être humain, ce que signifie être seul et ce que signifie être ensemble", a déclaré Mme Huppert, qui a reçu un Ours d'or honorifique en 2022 pour l'ensemble de son œuvre en tant qu'actrice.

"A Traveler's Needs", le cinquième film consécutif de Hong à être sélectionné pour le festival, met en scène Huppert dans le rôle d'une Française en Corée du Sud avec une méthode inhabituelle d'enseignement de la langue et un penchant pour la consommation de makgeolli, un vin de riz blanc laiteux.

"Cela peut sembler très, très irresponsable, mais je ne sais pas ce que je fais", a déclaré Mme Hong lors de la conférence de presse de lundi.

"Je crois en un certain, comment dire, événement entre les gens. Moi et Isabelle, moi et la météo, moi et les lieux, toutes ces choses se produisent", a déclaré Hong pour expliquer sa méthode.