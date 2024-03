Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont glissé jeudi vers leurs niveaux les plus bas depuis 2020, l'offre de céréales russes bon marché continuant à faire baisser les prix et à saper la compétitivité des récoltes américaines.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également légèrement baissé en raison de l'abondance de l'offre sur le continent américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,7% à 5,40-1/4 dollars le boisseau, à 00h30 GMT, et s'approchait du nadir de lundi de 5,23-1/2 dollars, le plus bas depuis août 2020.

* Le soja CBOT a baissé de 0,2% à 11,94-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 11,99-1/4 dollars mardi, son plus haut niveau depuis le 8 février. Le maïs a baissé de 0,2% à 4,40-1/2 le boisseau après avoir atteint 4,45 dollars mardi, son niveau le plus élevé depuis le 6 février.

* La Russie, premier exportateur mondial de blé, inonde le marché mondial d'une offre bon marché alors qu'elle réduit ses stocks en prévision d'une récolte exceptionnelle.

* Les données de Refinitiv montrent que les prix de référence à l'exportation du blé russe sont passés sous la barre des 200 dollars la tonne métrique (5,44 dollars le boisseau) cette semaine pour la première fois depuis août 2020.

* Selon le gouvernement américain, environ 500 000 tonnes de blé américain exportées vers la Chine ont été annulées au cours de la semaine dernière, probablement en raison de la récente chute des prix.

* L'office agricole FranceAgriMer a augmenté ses prévisions de stocks de blé tendre français pour cette saison à leur plus haut niveau depuis 19 ans, en raison de l'affaiblissement des perspectives d'exportation.

* Les agriculteurs australiens devraient planter plus de blé au cours de la prochaine saison de croissance au détriment du canola, qui devrait être moins rentable, a déclaré Rabobank.

* Les exportations agricoles maritimes de l'Ukraine, un important exportateur de blé et de maïs, devraient chuter de 20 % en mars par rapport à février, selon Spike Brokers.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé de Chicago mercredi, renforçant une position baissière déjà importante, ont indiqué les négociants. Les spéculateurs parient également sur une baisse des prix du maïs et du soja.

* En ce qui concerne le soja, la bourse argentine des céréales Rosario a relevé ses prévisions pour la récolte 2023/24 du pays de 500 000 tonnes métriques à 50 millions de tonnes après des précipitations abondantes en février.

* L'Argentine est l'un des deux principaux exportateurs mondiaux d'huile et de farine de soja, avec le Brésil voisin.

* La principale zone agricole de l'Argentine devrait recevoir davantage de précipitations au cours des prochains jours, selon la bourse de Rosario.

* Au Brésil, les estimations de référence de l'industrie concernant la récolte de soja se sont encore plus écartées les unes des autres ce mois-ci, à la suite d'une saison marquée par des conditions météorologiques incertaines.

* Les agriculteurs américains prévoient de réduire leurs plantations de maïs d'environ 1,2 % cette année et d'augmenter leurs plantations de soja d'environ 2,7 %, selon une enquête de la société de courtage Allendale.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les investisseurs attendent la prochaine série de données sur l'inflation et la santé des consommateurs pour obtenir des indices sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale.