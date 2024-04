Paris (awp/afp) - Le géant du lait Lactalis a vu son chiffre d'affaires augmenter encore en 2023 malgré "l'érosion des marchés mondiaux" laitiers et son bénéfice net rebondir de 11%, à 428 millions d'euros.

La croissance des ventes du groupe, à qui les producteurs français ont beaucoup reproché ces derniers mois des prix d'achat trop bas, a toutefois ralenti par rapport à l'année précédente, quand il avait détrôné Danone comme leader français de l'agroalimentaire.

Resté une entreprise familiale depuis sa création en 1933, le groupe derrière les camemberts Président, la mozzarella Galbani, le fromage à trous Leerdammer ou encore les laits Parmalat et Lactel, a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros, en hausse de 4,3%. Il avait grimpé de 28% en 2022.

Touchés au porte-monnaie par l'inflation, les consommateurs ont adapté leur comportement, ce qui s'est traduit "par une baisse des volumes de ventes et une appétence particulière pour les marques de distributeurs au détriment des marques nationales, surtout en Europe", a relevé Lactalis dans un communiqué.

La demande de poudre de lait, de beurre ou de fromages s'est tassée dans certains pays, en particulier les émergents.

L'entreprise estime toutefois que ses produits ont "bien résisté en raison de leur qualité et de leurs prix restés accessibles". Lactalis affirme aussi que ses innovations ont permis de "maintenir son dynamisme sur le marché des produits laitiers".

Cette performance lui a permis, affirme le groupe, de rester dans le top 10 mondial de l'industrie agroalimentaire.

"Rentabilité faible"

La société non cotée en Bourse est devenue un empire international des produits laitiers à coups d'acquisition, d'abord en France, dans les années 1970 et 1980, puis à l'international. En 2023, elle a notamment ajouté dans son escarcelle les fromages Ambrosi en Italie et l'entreprise DPA au Brésil, son cinquième marché après la France, les États-Unis, le Canada et l'Italie.

Elle compte désormais 85.500 salariés dans 51 pays.

Son bénéfice net a de son côté légèrement progressé, représentant 1,45% de son chiffre d'affaires. Il reste encore inférieur à celui de 2021.

"Dans une année 2023 marquée par l'inflation, ses conséquences sur le pouvoir d'achat et des cours internationaux défavorables, la rentabilité du groupe est restée faible", a commenté le président du groupe Emmanuel Besnier, petit-fils du fondateur, aux commandes depuis 2000.

"Néanmoins, dans ce contexte difficile, les équipes de Lactalis ont maintenu le cap de la croissance rentable et responsable", a-t-il ajouté en mettant en avant les innovations et "le prix accessible" de ces produits.

Revers de la médaille: Lactalis a été ces derniers mois la cible de vives critiques de la part de ses fournisseurs en France, qui jugeaient insuffisant le prix du lait proposé par la multinationale.

Ils ont fini par trouver en avril une formule de calcul censée améliorer la prise en compte des coûts de production des éleveurs.

Lactalis met régulièrement en avant le fait que la moitié des volumes collectés par ses soins en France partent sur les marchés internationaux, où les cours des produits laitiers ont reculé en 2023.

L'entreprise est aussi dans le collimateur du ministère italien de l'Agriculture qui lui reproche d'avoir profité de sa position dominante dans le pays pour abaisser de manière "unilatérale" le prix du lait payé aux producteurs et lui a imposé des amendes d'environ 540.000 euros (jusqu'à présent), contre lesquelles le groupe, qui estime avoir "agi correctement", a introduit un recours en justice.

Lactalis est par ailleurs visé par une enquête du parquet national financier (PNF) ouverte pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée.

Des perquisitions ont été menées en février au siège du groupe à Laval (Mayenne), dans ses bureaux à Paris et à l'hôtel particulier de son dirigeant, une source judiciaire ayant alors indiqué à l'AFP que le montant des droits susceptibles d'avoir été éludés entre 2009 et 2020 est "évalué à ce stade à plusieurs centaines de millions d'euros".

afp/rp