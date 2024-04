Paris (awp/afp) - Le Fonds monétaire international (FMI) a anticipé mercredi un déficit de 4,3% pour la France à l'horizon de 2027, bien loin des 2,9% sur lesquels table le gouvernement français dans ses dernières prévisions également jugées peu crédibles par le Haut Conseil des finances publiques (HCFP).

Après 5,5% enregistrés en 2023, le déficit public français devrait refluer de façon très lente, à 4,9% cette année et l'an prochain, avant de passer à 4,4% en 2026 et 4,3% en 2027, anticipe l'institution de Washington, dans son rapport sur les politiques budgétaires publié mercredi.

Le FMI ne voit pas non plus ce déficit public passer sous la barre des 3% en 2028, ni en 2029 avec 4,1% et 3,9% escomptés.

Présenté mercredi en Conseil des ministres, le programme de stabilité français (PSTAB) contenant les prévisions du gouvernement de réduction du déficit d'ici à 2027 prévoit pourtant un retour sous 3% en 2027, à 2,9%, afin de satisfaire aux exigences de Bruxelles.

"Je maintiens notre ambition qui est de revenir sous 3% de déficit en 2027", a réagi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, interrogé mercredi sur les prévisions françaises en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Dans le détail, Paris mise sur un redressement du déficit à 5,1% en 2024, 4,1% en 2025, 3,6% en 2026 et finalement 2,9% en 2027, estimant que repasser le déficit sous 3% d'ici 2027 constitue un objectif "réaliste et ambitieux".

Dans un avis publié mercredi, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes, a jugé que cette nouvelle trajectoire de réduction du déficit public proposée par le gouvernement manquait de "crédibilité" et de "cohérence", face à une situation des finances publiques "préoccupante".

Le gouvernement se base notamment sur une prévision de croissance de 1% cette année, supérieure à celle des principaux instituts de prévision: le FMI table sur 0,7%, l'OCDE sur 0,6% et la Banque de France sur 0,8%.

afp/rp