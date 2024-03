Les réparations des câbles sous-marins endommagés qui provoquent des pannes d'internet en Afrique occidentale et centrale devraient prendre au moins cinq semaines avant d'être achevées et de permettre le rétablissement complet du service, a déclaré samedi l'autorité ghanéenne de régulation des communications.

La rupture des câbles a entraîné une perturbation généralisée des activités liées à l'internet et aux télécommunications, notamment les banques, la téléphonie mobile, les agences de transfert d'argent et les marchés boursiers.

L'autorité nationale des communications du Ghana a déclaré avoir tenu une réunion avec les quatre fournisseurs de services d'atterrissement de câbles sous-marins - Africa Coast to Europe (ACE), MainOne, qui appartient à l'opérateur de centre de données Equinix, South Atlantic 3 (SAT-3) et West Africa Cable System (WACS) - et les opérateurs de réseaux mobiles.

Elle a indiqué que les fournisseurs de services avaient localisé l'emplacement approximatif des dommages et s'étaient préparés à envoyer des navires de réparation.

"Les fournisseurs de services d'atterrissement par câble ont indiqué un délai estimé à cinq semaines au minimum pour la restauration complète du service à partir du moment où les navires sont envoyés sur les différents sites", a déclaré le régulateur.

MainOne a déclaré vendredi qu'une analyse préliminaire suggérait qu'une forme d'activité sismique sur le fond marin avait entraîné une rupture de son câble.