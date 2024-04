Le London Metal Exchange (LME) a pris des mesures mardi pour empêcher les négociants de retirer l'aluminium russe de ses entrepôts agréés et de le renvoyer à une date ultérieure afin de profiter des modifications apportées aux règles pour se conformer aux nouvelles sanctions.

Au début du mois, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont interdit au LME d'accepter de nouvelles productions russes d'aluminium, de cuivre et de nickel, afin de limiter les revenus de la Russie provenant de l'exportation de ces métaux.

La bourse de Londres a exclu de son système l'aluminium, le cuivre et le nickel russes produits à partir du 13 avril afin de se conformer aux sanctions imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pour le métal produit avant le 13 avril, les règles du LME établissent une distinction entre les warrants russes de type 1 et de type 2, ce qui a permis d'immobiliser le métal dans des "contrats de location" lucratifs. Les warrants sont des titres de propriété.

Les contrats de type 1 permettent aux membres britanniques du LME et à leurs clients de négocier librement des warrants sur le métal russe existant avant le 13 avril. Les contrats de type 2 couvrent le métal russe produit avant le 13 avril, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'un warrant du LME, et que les sociétés britanniques ne peuvent négocier ou prendre en livraison physique que pour le compte de clients non britanniques.

"Lorsqu'un warrant russe de type 1 est réémis, son propriétaire a la possibilité de le convertir en warrant russe de type 2", a déclaré le LME dans un communiqué adressé à ses membres.

"Cependant, cela ne change pas le fait que ... le warrant peut toujours être annulé (métal destiné à quitter les entrepôts du LME) et chargé par des personnes britanniques parce qu'il était sur le warrant à la fin du 12 avril 2024."

Des sources de l'industrie métallurgique ont déclaré que la clarification des règles visait à mettre un terme aux accords de location ou aux accords permettant aux entrepôts du LME de partager leurs redevances ou leurs revenus locatifs avec les entreprises qui leur livrent du métal.

Dans le cadre de ces accords, l'entreprise qui livre du métal à un entrepôt n'est pas obligée d'en rester propriétaire, mais peut obtenir une part du loyer, payée par les nouveaux propriétaires, tant que le métal reste dans l'entrepôt.

"Le LME a affiné son approche dans le but de garantir l'équité, de réduire la charge administrative et de faciliter la circulation du métal utilisable au niveau mondial sans compromettre la protection de son marché contre d'éventuelles violations des sanctions britanniques", a déclaré la bourse en réponse à une demande de commentaire. (Reportage de Pratima Desai ; Rédaction de Marguerita Choy)