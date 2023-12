Le principal indice boursier du Canada a terminé en hausse le dernier jour de bourse de l'année, clôturant l'année 2023 sur des gains, grâce à une augmentation des valeurs énergétiques et financières.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 29,06 points, ou 0,14 %, à 20 958,44, un troisième gain hebdomadaire consécutif.

Bien qu'elles soient confrontées à des vents inflationnistes, les actions canadiennes ont mis fin aux baisses de l'année dernière pour augmenter de 8 % au cours de l'année, entrant en 2024 avec de nouveaux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada.

"En 2023, les marchés boursiers ont fait preuve d'une résilience remarquable, offrant une reprise significative du marché boursier alors que les principaux indices boursiers remontaient le mur proverbial de l'inquiétude", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

"Il reste de nombreuses raisons d'être optimiste et optimiste sur les actions en 2024... L'économie repose sur des bases solides, les consommateurs résistent, l'inflation décélère fortement et les bénéfices continuent de surprendre."

Les actions américaines ont clôturé en légère baisse le dernier jour de bourse de l'année 2023 et ont mis fin à un solide rallye de fin d'année, les investisseurs anticipant une politique monétaire plus souple pour l'année à venir.

Au Canada, le secteur de l'énergie a augmenté de 0,3 % en raison de la hausse des prix du brut. Les valeurs financières ont augmenté de 0,3 % et ont clôturé l'année en hausse de 8,7 %.

L'indice des technologies de l'information a enregistré les gains les plus importants de l'année, avec une hausse de près de 57 %, grâce à l'envolée de 123 % de Shopify . Vendredi, elles étaient en baisse d'environ 1,4 % et ont tiré l'indice technologique plus large.

Les actions du secteur de la santé ont progressé de 23 % sur l'année et l'indice a enregistré sa première hausse en six ans.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mines de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a été l'un des plus touchés vendredi, perdant 0,4 % et environ 2,9 % sur l'année.

L'indice a été pénalisé par la baisse des prix de l'or et du cuivre en raison du raffermissement du dollar.

Les échanges sont restés limités au cours de la journée, les investisseurs s'étant retirés pour les congés de fin d'année. Le TSX sera fermé le 1er janvier pour le Jour de l'An.

En ce qui concerne les entreprises, un tribunal américain a approuvé le plan d'exploitation minière complet concernant la procédure de faillite de Celsius Network. Toutefois, les actions ont perdu près de 17 % par rapport aux gains antérieurs. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Chris Reese)