Le Viêt Nam a perdu au moins 2,5 milliards de dollars d'aide étrangère au cours des trois dernières années et pourrait perdre un autre milliard de dollars en raison de la paralysie administrative, ont déclaré les Nations unies, la Banque mondiale et les donateurs occidentaux au gouvernement dans une lettre dont Reuters a pris connaissance.

Les chiffres inédits du document non publié, daté du 6 mars, soulignent la frustration des investisseurs étrangers face aux obstacles réglementaires et aux longues procédures d'approbation qui ont provoqué une impasse prolongée alors que le pays à majorité communiste est en proie à une campagne anti-corruption de plus en plus intense et à des turbulences politiques.

"Environ un milliard de dollars de financement du développement est en attente d'approbation, et 2,5 milliards de dollars supplémentaires sont retournés en raison de l'expiration du financement", indique la lettre, envoyée au Premier ministre Pham Minh Chinh - ce qui signifie des pertes potentielles représentant près de 1 % du produit intérieur brut du pays.

L'expiration du financement pourrait retarder des projets indispensables, tels que la modernisation des infrastructures, et les donateurs ont souligné dans la lettre que des fonds supplémentaires pourraient avoir été perdus et "dissuadés par la longueur des processus d'approbation".

Deux hauts fonctionnaires étrangers interrogés par Reuters ont établi un lien direct entre les obstacles administratifs et la "fournaise" de la lutte contre la corruption, faisant écho à des commentaires similaires formulés par d'autres diplomates et fonctionnaires au cours des derniers mois.

La lutte contre la corruption a créé une sorte de paralysie, dans laquelle les bureaucrates sont lents à approuver ou à faire avancer les initiatives par crainte d'enfreindre accidentellement des réglementations complexes.

Dans ce contexte, le pays peine à dépenser même ses propres fonds publics, n'ayant pas réussi à investir environ 19 milliards de dollars entre 2021 et 2023, soit un quart de moins que ce qu'il avait prévu, selon le ministère des finances.

La lettre a été envoyée par les directeurs de l'ONU et de la Banque mondiale au Viêt Nam et est cosignée par 18 ambassadeurs, dont ceux des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon, ainsi que par le directeur de la Banque asiatique de développement dans le pays.

Le bureau du premier ministre vietnamien et le ministère de l'investissement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les Nations unies et la Banque mondiale ont déclaré qu'elles continuaient à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sur les projets, les Nations unies reconnaissant dans une déclaration à Reuters qu'il y avait des "défis" pour l'utilisation des fonds.

L'ÉNIGME DU POUVOIR

Le Viêt Nam a pris des engagements importants pour réduire sa consommation de charbon en échange de financements occidentaux pour le climat, mais un an et demi après l'annonce d'un accord avec les pays du Groupe des Sept (G7), aucun fonds n'a été déboursé, alors que le Viêt Nam augmente ses importations de charbon pour éviter les pénuries d'électricité dans les usines à investissements étrangers.

Après de multiples demandes de la part des donateurs, le gouvernement a mis en place un groupe de travail sur la question et a demandé aux fonctionnaires de revoir certaines réglementations qui entravent l'accès aux fonds, a déclaré à Reuters un fonctionnaire étranger impliqué dans les discussions, notant qu'aucune date limite n'a été fixée pour achever le processus.

Le réseau électrique, infrastructure cruciale pour le pays, a été jugé comme ayant besoin d'être modernisé, et d'importants montants de fonds étrangers sont disponibles pour les travaux. Cependant, les règles existantes empêchent l'opérateur de réseau public d'accéder à cet argent au moins jusqu'en 2027 en raison de problèmes financiers, a déclaré le fonctionnaire pour illustrer l'impasse.

La frustration des donateurs conduit à des décisions qui pourraient réduire l'aide future au Viêt Nam.

La Banque mondiale, par exemple, a annoncé qu'elle fusionnerait son bureau de Hanoï avec ses opérations au Cambodge et au Laos à partir de juillet afin d'améliorer "l'efficacité de la gestion", une décision qui pourrait entraîner un changement d'orientation.

Les autorités vietnamiennes ont exhorté les donateurs étrangers à réduire le coût de leurs fonds, qui sont principalement octroyés sous forme de prêts, souvent aux prix du marché. Mais le pays a également renoncé à d'importants montants de subventions, selon des responsables occidentaux. (Reportage de Francesco Guarascio ; reportage complémentaire de Khanh Vu. Rédaction : Gerry Doyle)