Le bénéfice en espèces de la Commonwealth Bank of Australia chute de 3 % au premier semestre

La Commonwealth Bank of Australia a annoncé une baisse de 3% de ses bénéfices au premier semestre mercredi, la baisse des charges de dépréciation des prêts ayant été plus que compensée par la stagnation du revenu d'exploitation et l'augmentation des coûts.

Le plus grand prêteur du pays en termes de valorisation du marché a déclaré que le bénéfice en espèces a chuté à 5,02 milliards de dollars australiens (3,24 milliards de dollars) pour la période de six mois terminée le 31 décembre, contre 5,18 milliards de dollars australiens un an plus tôt. Ce chiffre est à comparer avec un consensus de Visible Alpha de 4,95 milliards de dollars australiens, selon Citi. Le revenu net d'intérêt de CBA provenant des activités poursuivies sur la base des liquidités a glissé de 2 % à 11,40 milliards de dollars australiens, alors que sa marge nette d'intérêt - une mesure de la rentabilité - a diminué de 11 points de base à 1,99 %. Elle a déclaré un dividende intérimaire de 2,15 dollars australiens par action, contre 2,10 dollars australiens l'année dernière. (1 $ = 1,5504 dollar australien)