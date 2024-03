Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines lundi, sur fond d'inquiétudes concernant la récolte française et de tensions en mer Noire, bien que l'abondance de l'offre ait maintenu les prix à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux en plusieurs années.

Les cours du soja et du maïs ont légèrement baissé.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,4 % à 5,56-3/4 $ le boisseau à 0231 GMT après avoir touché 5,60 $ dans les premiers échanges, son plus haut niveau depuis le 5 mars.

L'office agricole FranceAgriMer a déclaré vendredi que 66% du blé tendre français était considéré comme en bon ou excellent état au 18 mars, contre 94% il y a un an.

La Russie, quant à elle, a lancé une attaque contre l'infrastructure énergétique en Ukraine, un important exportateur de céréales.

"À la fin de la semaine dernière, le marché a réagi à l'annonce d'une baisse de l'état du blé tendre français par une couverture courte", a déclaré Andrew Whitelaw, analyste à la société australienne de conseil en agriculture Episode 3.

Les contrats à terme sur le blé, ainsi que sur le soja et le maïs, sont exposés à des reprises de couverture courte après que les spéculateurs ont accumulé leur plus grande position courte nette depuis des années, et que les fonds ont été des acheteurs nets de blé CBOT vendredi, selon les négociants.

"L'incertitude persistante dans la région de la mer Noire maintient le marché dans l'expectative", a déclaré M. Whitelaw. "Au cours de la semaine dernière seulement, il y a eu des attaques sur les ports, les agriculteurs russes ont réduit les surfaces cultivées en blé et des droits de douane potentiels sur les céréales en Europe.

Les agriculteurs russes disent qu'ils envisagent de réduire les surfaces consacrées au blé au profit de cultures à plus forte marge comme le soja et les pois, bien que les analystes disent qu'ils ne considèrent pas cela comme une menace majeure pour la récolte de 2024.

La Commission européenne a quant à elle proposé d'imposer des droits de douane sur les céréales en provenance de Russie et du Belarus, en partie pour apaiser les agriculteurs qui ont protesté contre les importations à bas prix.

Toutefois, l'offre de céréales bon marché en provenance de Russie, qui a connu deux grandes récoltes consécutives et en prévoit une troisième cette année, a maintenu la pression sur les prix.

Dans les autres cultures, le soja CBOT était en baisse de 0,2 % à 11,90-3/4 dollars le boisseau et le maïs a baissé de 0,2 % à 4,38-1/2 dollars le boisseau.

Comme le blé, ces contrats ont augmenté ces dernières semaines à partir de leurs niveaux les plus bas depuis 2020 et les investisseurs restent baissiers.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) doit publier un rapport sur les intentions de plantation jeudi. Les analystes estiment que les agriculteurs américains planteront plus de soja et moins de maïs et de blé cette saison que la précédente.

Les fortes précipitations qui ont frappé l'Argentine au début du mois devraient s'atténuer dans les semaines à venir, a déclaré la Bourse de Rosario, ce qui pourrait aider les cultures à se rétablir et les agriculteurs à récolter leurs plantes lorsque le sol commencera à se dessécher. L'Argentine est un important exportateur de soja.