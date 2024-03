Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé mardi, le marché subissant la pression d'une demande ralentie pour les cargaisons américaines dans un contexte de forte concurrence de la part des fournisseurs de la région de la mer Noire.

Le maïs a perdu du terrain, tandis que le soja est resté pratiquement inchangé, les deux marchés étant pénalisés par l'abondance de l'offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,3% à 5,45-3/4 le boisseau, à 0020 GMT. Le maïs a reculé de 0,3 % à 4,40-1/4 le boisseau et le soja a perdu un quart de cent à 11,79 dollars le boisseau.

* La chute des prix à l'exportation du blé russe et l'offre élevée sur le marché mondial réduisent la demande de blé américain.

* Les exportateurs privés ont annulé les ventes de 264 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain qui avaient été réservées pour être livrées à la Chine, a confirmé lundi le ministère américain de l'agriculture (USDA).

* Il s'agit de la troisième annulation en autant de jours ouvrables et de la plus importante des trois, après deux annulations la semaine dernière totalisant 240 000 tonnes de blé tendre rouge vendues à la Chine.

* Environ 4 % des céréales d'hiver en Russie sont dans un état "médiocre et clairsemé", a déclaré lundi l'Union russe des céréales, alors que le taux habituel est de 6 % à ce stade de la saison.

* L'offre brésilienne presque record pèse sur les prix du soja.

* L'USDA a légèrement revu à la baisse ses prévisions de récolte de soja brésilien, mais ses prévisions étaient supérieures à de nombreuses estimations privées et ont rappelé aux négociants l'abondance de l'offre sud-américaine.

* Les ventes de la récolte de soja 2023/24 au Brésil ont atteint 36,6 % de la production prévue, ce qui est inférieur à la moyenne historique pour cette période mais légèrement supérieur à l'année dernière à la même époque, selon le cabinet de conseil en agroalimentaire Safras & Mercado lundi.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT lundi et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* La jauge des actions mondiales a reculé pour la deuxième séance consécutive lundi, s'éloignant d'un niveau record avant les données sur l'inflation américaine cette semaine qui pourraient influencer fortement la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne HICP Final YY fév 0700 Royaume-Uni Claimant Count Unem Chng fév 0700 Royaume-Uni ILO Unemployment Rate Jan 0700 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change fév 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA fév 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA fév 1230 US CPI Wage Earner Feb (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)