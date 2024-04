Le blé de Chicago a progressé pour la troisième fois consécutive mardi, le marché se rapprochant de son plus haut niveau depuis plus de deux mois, après qu'un rapport américain a montré une baisse de l'état des cultures d'hiver sur fond d'inquiétudes concernant la sécheresse en Russie.

Le maïs a reculé, tandis que le soja s'est raffermi.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,2% à 5,88-3/4 dollars le boisseau, à 0014 GMT, non loin de son plus haut niveau depuis la mi-février à 5,96 dollars le boisseau.

* Le maïs a perdu 0,1% à 4,39-1/2 le boisseau et le soja a augmenté de 0,1% à 11,77-1/4 le boisseau.

* Le rapport hebdomadaire du Département américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures indique que 50 % des cultures de blé d'hiver sont en bon ou excellent état, ce qui est inférieur de 4 points de pourcentage aux estimations moyennes des analystes interrogés par Reuters.

* Les notes restent les plus élevées pour cette période de l'année depuis 2020, bien que la réduction surprenante puisse soulever des inquiétudes concernant le temps sec dans les plaines du sud.

* Le temps sec en Russie ajoute aux inquiétudes concernant les cultures de l'hémisphère nord, qui seront récoltées dans les mois à venir.

* Les analystes ont déclaré que les attaques russes sur le port de Pivdennyi dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, vendredi, ont provoqué un stress supplémentaire sur le marché.

* Les frappes de missiles ont détruit les installations de stockage de céréales et les denrées alimentaires qu'elles contenaient, ont déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et d'autres responsables.

* L'USDA a indiqué que 12 % du maïs avait été planté pour la semaine se terminant le 24 avril, contre 6 % la semaine dernière, ce qui correspond aux estimations des analystes.

* L'USDA a indiqué que 8 % du soja avait été planté, contre 3 % la semaine précédente. Les analystes prévoyaient en moyenne que 7 % des cultures seraient ensemencées.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja, l'huile de soja et la farine de soja du CBOT lundi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les valeurs refuges lundi, alors que les inquiétudes concernant un conflit plus large au Moyen-Orient se sont apaisées, stimulant les actions mondiales et faisant pression sur les prix de l'or, du pétrole et des obligations.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Avril 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Avril 0800 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Avril 0830 UK Flash Comp, Mfg, Serv PMIs Avril 1345 US S&P Global Mfg, Svcs, Comp Flash PMIs Avril 1400 US New Home Sales-Units March (Reportage de Naveen Thukral ; Editing de Subhranshu Sahu)