Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) se sont stabilisés à la hausse lundi, mais sont restés en deçà du pic de trois semaines atteint par les prix au début de la session.

Le soja a également progressé, les opérateurs ayant ajusté leurs positions en prévision du rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur les intentions d'ensemencement prévu jeudi, tandis que les contrats à terme sur le maïs se sont inscrits en baisse au cours d'un marché agité.

Les tensions dans la région de la mer Noire et les inquiétudes concernant le potentiel de réduction des exportations de la Russie, principal fournisseur, ont fait grimper les prix du blé avant que des ventes techniques ne viennent peser sur le marché, selon les analystes.

"Nous avons négocié à la hausse et nous sommes tombés sur des ordres de vente techniques qui ont tout fait basculer", a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag Marketing.

Le blé le plus actif du CBOT s'est établi en hausse de 1/4 de cent à 5,55 dollars le boisseau, après avoir atteint 5,67 dollars, son prix le plus élevé depuis le 4 mars. Le soja a gagné 16-3/4 cents à 12,09-1/4 $ le boisseau, tandis que le maïs a perdu 1-1/2 cents à 4,37-3/4 $ le boisseau.

Les discussions sur le marché concernant un désaccord entre la Russie et l'un des principaux exportateurs privés ont contribué à pousser les contrats à terme sur le blé à la hausse, selon les analystes. Les attaques russes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne au cours du week-end et les prévisions de temps sec pour la région de la mer Noire ont également stimulé les prix, selon les analystes.

Sur le marché du soja, les analystes ont attribué les gains à la couverture des positions courtes avant les données de l'USDA de jeudi. Ils s'attendent à de nouvelles prises de position, alors que l'abondance de l'offre mondiale maintient les prix à un niveau élevé.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient des plantations de soja de 86,530 millions d'acres, en hausse de 2,93 millions d'acres par rapport à l'année dernière, et des plantations de maïs de 91,776 millions d'acres, en baisse par rapport aux 94,641 millions d'acres de l'année dernière.

L'USDA doit également publier jeudi les données trimestrielles sur les stocks de céréales aux États-Unis.

"Je m'attends à un marché latéral et agité jusqu'à la publication du rapport de l'USDA", a déclaré Jack Scoville, vice-président de Price Futures Group.

Le blé, le soja et le maïs sont vulnérables aux mouvements de couverture après que les spéculateurs ont accumulé d'importantes positions nettes à découvert. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra ; Mark Potter, Barbara Lewis et Sandra Maler).