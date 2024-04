Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur plus haut niveau en un mois vendredi, le marché étant déstabilisé par les risques météorologiques printaniers dans l'hémisphère nord et par le regain de tensions en mer Noire.

Le soja a progressé et le maïs a reculé, les investisseurs évaluant les perspectives d'ensemencement aux États-Unis à la suite de pluies généralement favorables dans la ceinture agricole du Midwest et de la concurrence croissante des exportations en provenance d'Amérique du Sud.

Les marchés du maïs et du soja ont clôturé la semaine sur des baisses hebdomadaires, tandis que le blé a enregistré une troisième hausse hebdomadaire consécutive.

Le marché du blé a augmenté en raison de rumeurs persistantes de retards dans les cargaisons d'exportation russes. Dans le même temps, de nouvelles attaques de drones sur les ports céréaliers de la mer Noire ont fait craindre des retards dans les expéditions, et les inquiétudes concernant la détérioration des conditions du blé français se sont maintenues.

Les gains du blé ont été principalement motivés par la géopolitique, a déclaré Joe Davis, directeur des ventes de matières premières chez Futures International, notant qu'il était inhabituel que la hausse du dollar vendredi n'ait pas dissuadé les acheteurs. Un billet vert plus fort rend les marchandises libellées en dollars plus coûteuses pour ceux qui détiennent d'autres devises.

Le contrat de blé de mai sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 11 cents pour atteindre 5,67-1/4 dollars le boisseau après que le contrat de référence ait atteint 5,74-3/4 dollars, son plus haut niveau depuis le 1er mars.

Entre-temps, les attentes selon lesquelles l'administration Biden

de l'administration Biden

un modèle climatique préliminaire plus restrictif que prévu pour son programme de subvention du carburant aviation durable (SAF) a ajouté aux nouvelles baissières sur le maïs.

Les pluies qui se sont abattues sur le Midwest ont augmenté l'humidité du sol mais ont retardé les premiers travaux des champs dans le centre et l'est du pays, selon les prévisionnistes. Mais un temps plus sec et favorable aux semis de maïs se profile à l'horizon.

"On s'attend à ce que les semis de maïs commencent la semaine prochaine", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Le soja de mai du CBOT a augmenté de 5 cents pour atteindre 11,85 dollars le boisseau, tandis que le maïs de mai a baissé de 1 cent pour atteindre 4,34-1/4 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Eileen Soreng, Barbara Lewis et Richard Chang)