L'Argentine affichera un excédent budgétaire en avril pour le quatrième mois consécutif sous le nouveau gouvernement, a déclaré mercredi le chef de l'économie du pays, vantant cette tendance comme le reflet de finances plus solides au milieu d'un marasme économique.

Dans une interview, le ministre de l'économie Luis Caputo a déclaré à la chaîne locale La Nacion+ qu'il s'attendait à un "certain" excédent budgétaire une fois que les données officielles seraient publiées pour avril, mais il n'a pas donné plus de détails.

Le gouvernement du président libertaire Javier Milei, qui a pris ses fonctions en décembre dernier, a dégagé un excédent budgétaire de quelque 275 milliards de pesos (311 millions de dollars) au premier trimestre de mars. Cet excédent budgétaire trimestriel est le premier du genre depuis 2008.

Milei accuse des décennies de dépenses publiques excessives d'être le principal responsable du taux d'inflation galopant du pays, qui a atteint près de 290 % en avril.

"Nous sommes en équilibre budgétaire depuis quatre mois, et le mois d'avril est déjà en équilibre budgétaire, avec un certain excédent financier", a déclaré M. Caputo. Il a souligné que le gouvernement n'avait pas cherché de financement auprès du secteur privé et qu'il n'avait pas non plus conclu de nouveau programme d'endettement avec le Fonds monétaire international (FMI), mais il a indiqué que les pourparlers avec le prêteur commenceraient sous peu.

"Nous allons commencer à discuter dès maintenant", a-t-il déclaré.

M. Milei a hérité d'une grave crise économique et de la menace que la deuxième économie d'Amérique du Sud bascule dans l'hyperinflation, un scénario désastreux que le dirigeant libertaire a promis d'empêcher.

Le taux annuel d'augmentation des prix à la consommation en Argentine a atteint 211 % l'année dernière et, dans des remarques séparées plus tôt dans la journée de mercredi, le chef de cabinet de Milei, Nicolas Posse, a estimé que l'inflation baisserait à environ 140 % d'ici la fin de l'année.

S'adressant aux législateurs, M. Posse a ajouté que la banque centrale permettrait à la monnaie locale, le peso, qui a été dévaluée de 50 % à la fin de l'année dernière, de s'affaiblir de 2 % par mois, pour atteindre un taux de change de 1 016 pesos par dollar américain d'ici décembre. (1 $ = 885,5000 pesos argentins) (Reportage d'Eliana Raszewski ; Rédaction de David Alire Garcia ; Rédaction de Valentine Hilaire et Shri Navaratnam)