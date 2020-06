Le coût médian d'une cyber attaque multipliée par près de 6 en 2019, selon Hiscox

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon l’étude annuelle menée par la compagnie d’assurance Hiscox, les pertes liées à des cyberattaques ont presque été multipliées par six au cours de l'année 2019, passant d’un coût médian de 9 000 euros à 51 200 euros par entreprise. Cependant, certains signes montrent que ces dernières réagissent en adoptant des mesures de sécurité plus rigoureuses et en augmentant leurs dépenses en matière de cybersécurité (+39 % en 2019). Il en résulte une diminution du nombre entreprises touchées par un cyber incident passant de 61 % à 39 % en 2019.Le total des pertes liées à des cyberattaques est passé de 1,1 milliards d'euros à près de 1,6 milliards d'euros en 2019. La France compte parmi les pays où les pertes ont été les plus faibles.En revanche, près d'une entreprise française sur cinq déclare avoir subi une attaque et versé une rançon (18 %). Les entreprises françaises sont aussi celles qui ont le plus dépensé pour leur sécurité, avec une moyenne de 2,8 millions d'euros, ce qui fait de la France le pays qui a le plus progressé sur ce point, avec un bond de 6 % à 18 % des entreprises classées comme " expertes " dans le domaine.