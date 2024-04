Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans vendredi, tandis que d'autres métaux de base ont enregistré une forte croissance, les fonds d'investissement ayant poursuivi leurs achats en raison des inquiétudes concernant l'offre.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1% à 9 834 dollars la tonne métrique à 9953 GMT après avoir atteint 9 843 dollars, son plus haut niveau depuis le 29 avril 2022.

Le métal utilisé dans l'énergie et la construction a augmenté de 16% au cours des deux derniers mois.

"Les thèmes principaux restent les mêmes. Le mois d'avril a été marqué par des entrées d'argent dans l'espace des matières premières", a déclaré Alastair Munro, stratège principal des métaux de base chez le courtier Marex.

Une note de Citi indique que le scénario de base de la banque prévoit maintenant des prix du cuivre allant jusqu'à 10 500 dollars la tonne, avec une moyenne de 10 000 dollars au cours des deuxième et troisième trimestres.

"Sur la base de l'équilibre des risques, nous pensons que le rallye actuel se poursuivra au cours des trois prochains mois", a ajouté la banque.

L'aluminium du LME a augmenté de 1,7 % pour atteindre 2 659,50 dollars la tonne, le marché s'étant adapté aux mesures prises par Washington et Londres pour interdire au LME et au Chicago Mercantile Exchange (CME) d'accepter de nouveaux stocks d'aluminium, de cuivre et de nickel fabriqués en Russie.

Les données quotidiennes du LME ont montré que les investisseurs continuaient à notifier leur désir de retirer du métal des entrepôts enregistrés au LME. Cela a réduit les stocks d'aluminium disponibles au LME à 171 200 tonnes, ce qui représente le niveau le plus faible depuis août 2022.

L'étain du LME a atteint son plus haut niveau en 22 mois à 35 100 dollars la tonne et était en hausse de 3,3 % à 35 065 dollars. Le prix et les écarts ont enregistré des gains importants cette semaine en raison d'une position importante prise par une partie, de l'achat de fonds et des inquiétudes concernant l'offre.

Le nickel a bondi de 3,6 % pour atteindre 19 235 dollars la tonne après avoir clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours lors de la session précédente. Il a atteint 19 355 dollars, un sommet de sept mois, lundi.

Le zinc a augmenté de 1,3 % à 2 849 dollars la tonne et le plomb a progressé de 0,9 % à 2 199,50 dollars. (Rapport de Polina Devitt, rapport complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi, édition de David Goodman)