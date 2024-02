Le géant chinois des véhicules électriques BYD lance une nouvelle berline hybride rechargeable dont le prix de départ est plus bas

Le géant chinois des véhicules électriques BYD a lancé lundi une nouvelle version de sa berline hybride rechargeable Qin Plus DM-i avec un prix de départ plus bas, doublant ainsi les réductions de prix pour rester compétitif sur le plus grand marché automobile du monde.