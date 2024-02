Les prix du cuivre sont restés stables mercredi, la hausse des stocks dans les entrepôts chinois ayant compensé l'insuffisance de l'offre minière.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était presque stable à 8 472,50 $ la tonne métrique à 0247 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'avril le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était largement inchangé à 68 850 yuans (9 564,09 $) la tonne.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du SHFE < CU-STX-SGH> ont plus que doublé en un peu plus de deux semaines pour atteindre 181 323 tonnes vendredi, le plus haut niveau depuis mars de l'année dernière, suggérant que la demande chinoise n'a pas fait une forte reprise depuis les vacances du Nouvel An lunaire.

Par ailleurs, les interruptions dans les mines de cuivre ont créé des tensions sur le marché du minerai et ont poussé les frais de traitement à des niveaux plus bas depuis plusieurs années, ce qui a nui aux bénéfices des fonderies de cuivre et pourrait conduire à une réduction de la production de cuivre raffiné à long terme.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,1 % à 2 192,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,1 % à 17 475 $, le zinc a baissé de 0,4 % à 2 413,50 $, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 079,50 $ et l'étain a baissé de 0,2 % à 26 300 $.

L'aluminium du SHFE a légèrement baissé de 0,1% à 18 825 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,2% à 20 580 yuans, le plomb a baissé de 0,3% à 15 910 yuans, tandis que le nickel a augmenté de 1,6% à 135 460 yuans et l'étain a augmenté de 0,3% à 216 440 yuans.

La croissance de la consommation d'aluminium en Chine devrait chuter de 1,7 % cette année, après un bond de 7,6 % en 2023, car la demande du secteur de la construction devrait diminuer en raison des difficultés du marché immobilier du pays.

Le contrat de zinc au comptant du LME a été négocié avec une forte décote par rapport au contrat de trois mois < CMZN0-3>, à 46,70 dollars mardi - la plus forte décote depuis au moins 2009 - alors que les stocks ont augmenté dans les entrepôts du LME.

(1 $ = 7,1988 yuans)