L'indice du dollar a chuté mercredi, soulageant le yen alors que la menace accrue d'une intervention monétaire par Tokyo a limité de nouvelles baisses de la monnaie japonaise.

L'indice du dollar était en baisse de 0,496% à 104,25, après avoir baissé tout au long de la journée alors que le yen s'est stabilisé.

Les responsables de la Réserve fédérale, y compris le président Jerome Powell, dans leurs remarques de mercredi...

ont souligné la nécessité

d'un débat et de données supplémentaires avant que les taux d'intérêt ne soient abaissés, ce que les marchés financiers prévoient pour juin.

"Il n'y a pas eu de grand changement de ton, mais je pense qu'il essaie de dire aux participants au marché d'aller au-delà des données du début de l'année et d'évaluer les tendances de l'inflation et de la croissance dans une perspective à long terme", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay.

Cette semaine, le dollar a oscillé autour de sommets inégalés depuis novembre, grâce à une nouvelle série de données économiques américaines favorables.

L'industrie manufacturière est en croissance pour la première fois depuis un an et demi et, en mars, les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont rebondi plus que prévu, tandis que le marché de l'emploi est resté solide.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'environ 70 points de base cette année, soit moins que les projections de la banque centrale, le début d'un cycle d'assouplissement étant prévu pour le mois de juillet.

Le yen japonais valait 151,665 pour un dollar, se remettant à peine de la chute de la semaine dernière à 151,975, son plus bas niveau en 34 ans, le changement de politique historique de la Banque du Japon n'ayant fait que souligner son statut d'exception. Il est tombé jusqu'à 151,955 plus tôt dans la journée de mercredi.

"Je pense qu'il y a un niveau élevé de défense des options avec des strikes placés à 152. Les participants au marché sont incités à agir contre tout mouvement vers ce niveau", a déclaré M. Schamotta.

Alors que la Banque du Japon a relevé ses taux pour la première fois en 17 ans, l'engagement de ses responsables politiques à ralentir les augmentations futures a eu un impact négatif sur le yen, en particulier en raison de l'écart de rendement toujours important entre le Japon et les États-Unis.

Le yen est sous pression depuis des années, car les taux d'intérêt américains ont augmenté alors que ceux du Japon sont restés proches de zéro, ce qui a poussé les liquidités à quitter le yen pour le dollar afin d'obtenir ce que l'on appelle un "carry" (portage).

Les autorités japonaises poursuivent depuis plusieurs jours leurs efforts pour redresser la monnaie, la menace d'une intervention opposant une forte résistance au dollar américain.

"Si nous dépassons 152, avec ou sans intervention, le marché se sentira plus audacieux et les gens parlent de la zone des 155. Il est difficile d'en parler comme d'une résistance, car nous n'avons pas vu cela depuis une génération", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex.

Le Japon est intervenu sur le marché des devises à trois reprises en septembre et octobre 2022, vendant du dollar pour acheter du yen alors qu'il glissait vers son niveau le plus bas depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.

Ailleurs, l'euro était en hausse de 0,6 % à 1,0834 $, tandis que la livre était en hausse de 0,58 % à 1,2652 $.

Les données publiées mercredi montrant une baisse surprenante de la

l'inflation dans la zone euro

le mois dernier, et renforçant les arguments en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt par la Banque centrale européenne, n'ont guère ébranlé la monnaie commune, les marchés étant déjà convaincus d'une baisse des taux de la BCE en juin.

Le yuan chinois, qui a été ébranlé par la résurgence du dollar américain, s'est établi à 7,2320 pour un dollar sur le marché terrestre, s'approchant d'un plus bas de 4 mois et demi atteint mardi, malgré des données manufacturières chinoises plus solides et la publication du secteur des services mercredi.

Son homologue offshore était stable à 7,2481 pour un dollar.