L'indice du dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis sept semaines dans le cadre d'un rallye général vendredi après que les données aient montré que les employeurs ont créé beaucoup plus d'emplois en janvier que prévu, réduisant ainsi les chances d'une réduction des taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve fédérale.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 353 000 le mois dernier, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur un gain de 180 000. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6 % après avoir progressé de 0,4 % en décembre.

Cela a dépassé les attentes, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. Le marché a encore réduit les chances d'une réduction en mars et a réduit le nombre de réductions (qu'il attend) de la Fed cette année.

Le dollar s'est affaibli ces derniers jours, parallèlement à la baisse des rendements des bons du Trésor, même après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'une baisse des taux en mars était improbable.

Les bons du Trésor ont bénéficié de la demande de valeurs refuges en raison des inquiétudes renouvelées concernant la santé financière des banques régionales américaines. Mais ces inquiétudes se sont apaisées vendredi, les actions des banques régionales américaines s'étant légèrement redressées après une chute brutale de deux jours, ce qui a contribué à la hausse des rendements.

Les mouvements récents du dollar et des rendements du Trésor reflètent également en grande partie un repositionnement, après un mois de janvier fort pour le billet vert et des rendements du Trésor plus élevés au cours du mois.

Après un mouvement important durant la majeure partie du mois de janvier, je dirais qu'il y a eu un ajustement des positions, a déclaré M. Chandler. Après les données de vendredi, cependant, je m'attends à un raffermissement du dollar, a-t-il ajouté.

L'indice du dollar a atteint 104,04, son plus haut niveau depuis le 12 décembre. L'euro a chuté à 1,07810 $, se maintenant juste au-dessus du niveau de 1,07800 $ atteint jeudi, qui était le plus faible depuis le 13 décembre. Le billet vert a atteint 148,58 yens, juste en dessous du niveau de 148,80 atteint le 19 janvier, qui était le plus élevé depuis le 28 novembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders évaluent maintenant à 21% la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 38% jeudi, et à 75% la probabilité d'une baisse en mai, contre 94%.

La livre sterling est tombée à 1,26140 $, son niveau le plus bas depuis le 17 janvier. La monnaie britannique avait gagné du terrain jeudi après que la Banque d'Angleterre ait maintenu ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis près de 16 ans et ait repoussé la probabilité d'une réduction des taux à court terme.

Le dollar australien a chuté à son plus bas niveau en 10 semaines, soit 0,65035 $.

Le dollar australien a essayé de mettre en place un renversement haussier à court terme au niveau du "support critique" près de 0,65 $, ont déclaré les analystes de JPMorgan Jason Hunter et Marko Kolanovic vendredi dans un rapport. S'il ne parvient pas à dépasser la résistance entre 0,664 et 0,6657 dollars et qu'il continue à s'affaiblir, il pourrait ensuite tester le support entre 0,617 et 0,6296 dollars, ont-ils déclaré.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,19 % à 43 020 $.