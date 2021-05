Le dollar redescend après le sommet atteint avec les minutes de la Fed

Cela a donné un coup de pouce au billet vert, qui avait baissé ces dernières semaines après que la Fed eut répété qu'il était trop tôt pour resserrer sa politique accommodante et que les pics de prix actuels ne se transformeraient pas en inflation à long terme. Mais l'affaiblissement des rendements du Trésor a contribué à faire redescendre le dollar.

"La seule raison pour laquelle nous avons vu le réveil d'hier est que la Fed est ouverte à la possibilité de commencer le débat sur le tapering plus tôt que prévu", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "(Mais) le dollar reste sur une tendance baissière dans l'immédiat."

Le Dollar Index était en baisse de 0,37% à 89,884. Cette faiblesse a contribué à stimuler le dollar australien (AUD), qui a également bénéficié des bonnes données sur l'emploi en avril. Il était en hausse de 0,61 % à 0,7773 USD. L'euro a gagné 0,3% à 1,2211 USD et le dollar a baissé de 0,42 % à 108,765 JPY.

Les montagnes russes des crypto-monnaies étaient en hausse au lendemain d'une forte correction, après un tour de vis réglementaire promis par la Chine contre les actifs numériques.

Le bitcoin a rebondi de 13,4% à 41 812 USD, après avoir chuté de plus de moitié par rapport à son niveau record atteint il y a un peu plus d'un mois. Il repart en légère baisse aujourd'hui à 40 0072 USD. Son petit rival, l'Ether, a gagné 19,5% hier mais recule de 2% à 2701 USD ce matin. Mercredi, il avait chuté de 22,8%, sa plus forte baisse quotidienne depuis mars 2020.

"Ce que nous avons vu hier confirme que (les cryptos sont) un marché spéculatif", a ajouté Cardillo.

