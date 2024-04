Le dollar a été coincé sous ses récents sommets jeudi, les traders considérant les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell comme rassurantes sur la probabilité de réductions des taux d'intérêt cette année, tout en attendant les derniers résultats du marché de l'emploi américain.

Un ralentissement inattendu de la croissance des services américains a également soutenu les attentes de réduction et a pesé sur le dollar, bien que pour l'année jusqu'à présent, il reste la monnaie la plus performante du G10 car ces attentes sont beaucoup plus modestes qu'il y a trois mois.

Le yen, qui a été gelé dernièrement par le risque d'une intervention officielle, n'a pas non plus bénéficié d'un grand soulagement et, à 151,56, il était plus ou moins au même niveau qu'il l'a été pendant trois semaines.

L'euro, en hausse de 0,6 % au cours de la nuit, est revenu au milieu d'une fourchette qu'il maintient depuis un an, à 1,0837 dollar. L'inflation européenne est apparue plus faible que prévu mercredi, renforçant les attentes d'une réduction des taux européens en juin.

Jerome Powell a fait des remarques équilibrées, notant que les décideurs politiques seront guidés par les données économiques. Les traders se sont concentrés sur son point de vue selon lequel les chiffres récents n'ont pas changé ses perspectives générales, et sur son rappel que "la plupart des participants au FOMC considèrent qu'il sera probablement approprié de commencer à abaisser le taux directeur à un moment donné cette année".

"Le discours a largement affirmé que la Fed est sur la bonne voie pour réduire les taux cette année, les données déterminant le calendrier. Nous pensons qu'en juillet, la Fed aura suffisamment confiance pour commencer à réduire les taux", ont déclaré les analystes d'ANZ.

Les prix des contrats à terme sont restés globalement stables et les marchés implicites considèrent qu'il y a une probabilité de 60 % que la Fed réduise ses taux en juin.

Le dollar australien a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours alors que le dollar américain a baissé pendant la nuit et était stable à 0,6568 $ jeudi.

L'Aussie est à son plus haut niveau depuis cinq mois par rapport au dollar néo-zélandais, les traders s'attendant à une réduction des taux néo-zélandais à partir du mois d'août et à une suspension des taux australiens jusqu'au mois de novembre.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,7 % par rapport au billet vert la nuit dernière pour reprendre pied au-dessus de 0,60 $. Il s'échangeait pour la dernière fois à 0,6013 $. La livre sterling a acheté 1,2645 $ - également au milieu d'une fourchette qu'elle maintient depuis décembre.

Les marchés chinois étaient fermés pour cause de vacances.

L'indice du dollar américain, en hausse de 2,8 % cette année, les attentes du marché pour plus de 160 points de base de réduction des taux américains ayant été réduites de moitié, était en dernier lieu à 104,22. Il a atteint son plus haut niveau en quatre mois et demi à 105,10 mardi.

Les rendements du Trésor américain, qui ont grimpé en début de semaine, ont légèrement reculé au cours de la nuit.

Les indices PMI sont attendus en Europe plus tard dans la journée de jeudi, ainsi que les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne qui s'est tenue le mois dernier. Pour le reste de la semaine, l'accent sera mis sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis, attendues vendredi.