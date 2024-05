Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine jeudi, après avoir connu sa meilleure journée du mois face à ses principaux homologues. Les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale ont révélé la volonté de certains responsables de relever les taux d'intérêt.

La livre sterling est restée ferme après avoir atteint un pic d'un mois suite à une inflation plus élevée que prévu, et a également été soutenue par l'annonce d'une élection parlementaire au Royaume-Uni pour le 4 juillet.

Le yen s'est maintenu juste au-dessus de son plus bas niveau depuis trois semaines, malgré la menace persistante d'une intervention de la part des autorités japonaises.

L'Ether a continué à osciller près du pic de plus de deux mois atteint mardi, dans un contexte de spéculation sur l'approbation potentielle de fonds négociés en bourse au comptant aux États-Unis qui suivraient la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde.

L'indice du dollar, qui suit la devise par rapport à six rivaux majeurs, y compris l'euro, la livre sterling et le yen, a peu changé à 104,89 après avoir gagné 0,28% pendant la nuit.

Lors de la session du 30 avril et du 1er mai, les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils continuaient à croire que les pressions sur les prix allaient diminuer, ne serait-ce que lentement, mais le résumé de la réunion a également fait état d'une discussion sur un éventuel resserrement.

"Les minutes ont révélé des inquiétudes sur le fait que l'inflation pourrait ne pas diminuer aussi rapidement que prévu et que certains membres sont ouverts à de nouvelles hausses de taux si nécessaire, ce qui soutient le dollar, a écrit James Kniveton, cambiste senior chez Convera, dans une note à ses clients.

"Par conséquent, les attentes concernant la première réduction des taux sont passées de septembre à novembre. La réunion de la Réserve fédérale ayant lieu juste après les élections américaines, le début du mois de novembre pourrait être marqué par une forte volatilité des marchés."

Le dollar a peu varié à 156,77 yens après avoir atteint 156,85 yens dans la nuit, son plus haut niveau depuis le 1er mai. Les traders et les analystes soupçonnent le Ministère des Finances japonais d'être intervenu à plusieurs reprises pour soutenir le yen suite à son plongeon à 160,245 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 34 ans, le 29 avril.

L'euro a progressé de 0,06% à 1,08275 dollar, mais est resté proche de son plus bas niveau de la nuit, à 1,08175 dollar.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2723 $, après avoir atteint 1,27610 $ mercredi, pour la première fois depuis le 21 mars, alors que la faiblesse de l'inflation a réduit à néant les espoirs d'une baisse de la Banque d'Angleterre en juin.

Entre-temps, le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué des élections nationales, que ses conservateurs devraient perdre face au parti travailliste de l'opposition, après 14 ans au pouvoir.

"Une victoire du parti travailliste et les perspectives d'un Brexit plus doux sont favorables à la livre sterling, en particulier par rapport à l'euro", ont écrit les analystes de TD Securities dans une note.

"Toutefois, la livre sterling ne devrait s'échanger sur cette base qu'autour de la date de l'élection, car l'inflation et la divergence des taux restent les principaux moteurs de change, en particulier pour les premières coupes."

Parmi les crypto-monnaies, l'éther s'est négocié à environ 3 763 $, en légère hausse par rapport à la clôture de mercredi. Il a grimpé jusqu'à 3 838,80 dollars mardi, pour la première fois depuis le 15 mars.

Son grand rival, le bitcoin, a peu varié à 69 491 dollars après avoir atteint 71 957 dollars mardi pour la première fois depuis le 9 avril.