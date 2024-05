Le dollar a reculé face aux principales devises vendredi, alors que les spéculations sur le marché continuent de tourner autour du calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, dans un contexte de signes de ralentissement mais d'inflation persistante et de ralentissement de l'économie américaine.

Alors que les prix à la consommation pour le mois d'avril, publiés mercredi, ont augmenté moins que prévu - ce qui a conduit à une augmentation du risque sur les marchés boursiers - plusieurs responsables de la Fed ont fait preuve de prudence quant au moment où les taux pourraient baisser, ce qui a limité la baisse du dollar cette semaine.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a reculé de 0,04 % à 104,44 après avoir progressé de 0,3 %.

"Le marché est devenu prudent quant à la perspective d'une réduction des taux à court terme. Le tableau d'ensemble, cependant, semble cohérent avec l'affaiblissement du commerce de l'exceptionnalisme américain", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Nous voyons des signes de ralentissement de l'économie américaine", a ajouté M. Schamotta. "Tout cela se traduit par une diminution de la pression à la hausse sur le dollar, alors même que les perspectives s'éclaircissent ailleurs.

Les marchés à terme ont réduit les perspectives de baisse des taux américains, avec moins de 45 points de base de réduction d'ici décembre, contre près de 50 mercredi, et une réduction de 21 points de base en septembre, contre près de 25 points de base.

"Le marché a peut-être réagi de manière excessive mercredi, et nous voyons maintenant un peu de cette réaction excessive se dissiper et l'inflation pourrait s'accélérer à nouveau", a déclaré Matt Weller, responsable mondial de la recherche chez FOREX.com à Grand Rapids, dans le Michigan.

L'inflation américaine s'est accélérée au cours du premier trimestre en raison d'une forte demande intérieure, après avoir été modérée pendant la majeure partie de l'année dernière. Le ralentissement du mois dernier a été un soulagement après que les données de mardi aient montré un bond des prix à la production en avril.

Les responsables politiques ont déclaré jeudi que l'inflation toujours élevée justifiait le maintien des taux à leur niveau actuel et qu'il faudrait plus de temps qu'on ne le pensait pour atteindre l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed.

Un bond surprenant de 0,9 % des prix à l'importation jeudi a ravivé les craintes que l'augmentation des coûts d'importation ne fasse qu'accentuer les pressions inflationnistes.

Même si les marchés anticipent des baisses de taux en Europe à partir de juin, les données récentes ont réservé quelques surprises. L'économie allemande a progressé plus que prévu au dernier trimestre et le moral des investisseurs est au plus haut depuis deux ans.

Les données sur l'inflation des consommateurs de la zone euro sont ressorties vendredi à 2,4 % en glissement annuel en avril, ce qui correspond à un sondage Reuters.

L'euro a augmenté de 0,06 % par rapport au dollar, à 1,0872 $.

Les décideurs de la zone euro sont de plus en plus convaincus que l'inflation reviendra à son niveau cible l'année prochaine en raison de l'atténuation des pressions sur les prix, a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE, vendredi.

Les données chinoises largement décevantes de vendredi ont contribué à maintenir le sentiment de risque du marché sous contrôle. La production industrielle a dépassé les prévisions, mais les ventes au détail ont ralenti et les prix de l'immobilier ont chuté à leur rythme le plus rapide en plus de neuf ans.

La livre sterling a augmenté de 0,31% à 1,2705 $, tandis que le dollar a gagné 0,17% sur le yen japonais à 155,64.

Sur les marchés des crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,89% à 66 517,00 $.