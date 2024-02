Le dollar a reculé vendredi sur fond d'inquiétudes concernant la solidité de l'économie américaine, après que des prix à la production plus élevés que prévu ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale s'abstiendra de réduire les taux d'intérêt au moins jusqu'au milieu de l'année.

La hausse des prix à la production rapportée par le département du travail est la plus importante depuis cinq mois et fait suite à un rapport plus élevé que prévu mardi sur les prix à la consommation du mois dernier.

Cependant, les données de janvier sur les ventes au détail aux États-Unis ont montré la plus forte baisse en 10 mois, ce qui a fait réfléchir certains acteurs du marché, car le rapport suggère un ralentissement de la dynamique des dépenses de consommation, les ventes ayant été révisées à la baisse en novembre et en décembre également.

"Le marché des changes a tendance à se concentrer sur le fait qu'il y a toujours un point d'interrogation en ce qui concerne l'activité réelle de l'économie américaine", a déclaré Bipan Rai, responsable de la stratégie de change pour l'Amérique du Nord chez CIBC Capital Markets à Toronto.

La réduction des gains sur le marché des changes est "une réaction un peu bizarre", a déclaré M. Rai. Il pourrait également s'agir d'un positionnement à l'approche du long week-end de vacances aux États-Unis et d'une divergence avec le marché du Trésor sur la manière d'interpréter les données économiques, a-t-il ajouté.

Les marchés américains seront fermés lundi pour le Presidents' Day.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux six principales devises, était en passe de connaître une cinquième semaine consécutive de hausse. Il a augmenté de 0,01 % à 104,26 et a progressé d'environ 0,12 % sur la semaine.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ne représentent que 10,5 % des chances d'une réduction des taux en mars et 33,7 % des chances d'un assouplissement en mai. Au début de l'année, les chances que la Fed réduise ses taux en mars étaient de 79 %.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 9,1 points de base pour atteindre 4,659 %.

La résistance du marché du travail américain, une croissance économique plus forte que prévu et les données relatives à l'inflation indiquent que le dollar pourrait être plus élevé qu'il ne l'est actuellement, a déclaré Eugene Epstein, responsable de la structuration pour l'Amérique du Nord chez Moneycorp, dans le New Jersey.

"Je pense que le scénario le plus probable est celui d'une évolution latérale ou d'une lente remontée du dollar", a déclaré M. Epstein.

L'euro a augmenté de 0,04% à 1,0775 $, tandis que le yen s'est affaibli de 0,22% à 150,23 pour un dollar.

Le yen a touché 150 ces derniers jours, ce qui a mis le marché en alerte sur une éventuelle intervention des autorités japonaises pour affaiblir le yen.

La monnaie japonaise, très sensible aux taux américains, a perdu 6,5 % par rapport au dollar cette année, les investisseurs réduisant leurs attentes en matière de baisse des taux de la Fed.

Un rapport séparé a montré que la construction de maisons individuelles aux États-Unis a chuté en janvier, probablement en raison des conditions météorologiques difficiles, mais une augmentation des permis de construire suggère qu'un rebond est probable dans les mois à venir.

Les mises en chantier de logements individuels, qui représentent la majeure partie de la construction de logements, ont chuté de 4,7 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,004 million d'unités le mois dernier.

L'enquête sur le moral des consommateurs américains a également été publiée vendredi, mais le marché des devises a peu réagi.

Le sentiment des consommateurs américains a peu changé en février, tandis que les attentes d'inflation à un an ont augmenté.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du moral des consommateurs s'est établie à 79,6 ce mois-ci, contre 79,0 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une lecture préliminaire de 80,0.

La lecture de l'enquête sur les attentes d'inflation à un an a légèrement augmenté à 3,0% ce mois-ci, par rapport à 2,9% en janvier. (Rapport de Gertrude Chavez-Dreyfuss et Herbert Lash à New York et Stefano Rebaudo ; Editing by Alison Williams and Jonathan Oatis)