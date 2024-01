Le dollar a augmenté lors de la première journée de négociation de l'année, soutenu par des rendements américains plus élevés alors que les investisseurs attendent les données sur l'emploi américain et les chiffres de l'inflation européenne pour obtenir des indices sur les politiques des banques centrales.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a augmenté de 0,799 %, en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le mois d'octobre.

Il a chuté de 2 % en 2023, mettant fin à deux années de hausse, les investisseurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale américaine réduise considérablement ses taux d'intérêt cette année, alors que l'économie reste solide.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 7,7 points de base à 3,937 %, en vue de leur plus forte hausse quotidienne depuis plus de trois semaines.

Alors que le dollar a été mis sous pression le mois dernier après que la Réserve fédérale a indiqué qu'elle réduirait ses taux en 2024, Win Thin, responsable mondial de la stratégie de change chez Brown Brothers Harriman & Co, a déclaré que "les marchés commencent à réaliser que l'économie américaine reste robuste" et qu'elle le restera probablement cette année.

Mais alors que M. Thin affirme qu'"un atterrissage en douceur conduirait probablement à 2 ou 3 baisses des taux d'assurance en 2024", le marché prévoit six baisses de taux cette année.

Ainsi, tant que ces attentes ne changeront pas, le dollar pourrait rester "sous pression et vulnérable", a-t-il déclaré.

De l'autre côté de l'ascension du dollar, l'euro était en baisse de 0,91% à 1,0944 $ alors que les traders digéraient les données montrant que l'activité des usines de la zone euro s'est contractée en décembre pour un 18ème mois consécutif, et la livre sterling s'est échangée à 1,2619 $, en baisse de 0,82% sur la journée.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,75 % par rapport au billet vert, à 141,94 pour un dollar.

Les investisseurs ont une semaine assez chargée avec une série de données économiques, y compris les données sur l'inflation européenne et les données américaines sur les ouvertures de postes et les emplois non agricoles, qui aideront à façonner les attentes du marché concernant les mesures de politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market, qui fixe les taux d'intérêt de la Fed en décembre, devrait être publié mercredi et fournira des informations supplémentaires sur les réflexions des banquiers centraux concernant la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à environ 79 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt à partir du mois de mars.

Les traders ont également traité la volatilité des prix du pétrole, le rallye précédent s'étant évanoui en raison de la nervosité des taux d'intérêt et de l'atténuation des craintes que les tensions en mer Rouge puissent perturber les approvisionnements.

Toutefois, cela n'a pas aidé les devises des pays exportateurs de pétrole à résister à la hausse du billet vert.

Le dollar a augmenté de 1,7 % par rapport à la couronne norvégienne et de 0,6 % par rapport au dollar canadien, tandis que le dollar australien a reculé de 0,8 % par rapport au billet vert.

Le monde de la cryptographie a commencé l'année en fanfare, avec un bitcoin en hausse de 3,3 % après avoir atteint 45 912,48 dollars, son plus haut niveau depuis avril 2022, grâce aux attentes croissantes que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuvera bientôt les fonds de bitcoin au comptant négociés en bourse.