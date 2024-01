Le dollar est resté stable lundi avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine plus tard dans la semaine, afin de clarifier davantage les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, après que les marchés aient commencé l'année avec hésitation, les paris sur la réduction des taux ayant été réduits.

Le yen a lutté près du niveau de 145 pour un dollar, sous la pression d'un large rebond du dollar, tandis que les dollars australien et néo-zélandais conservaient des pertes après avoir chuté fortement la semaine dernière dans un climat de risque prudent.

Les échanges ont été limités en Asie, le Japon étant en vacances.

Contre le yen, le dollar a augmenté de 0,05% à 144,67, étendant son gain de la semaine dernière quand il a bondi de 2,6% sur la monnaie japonaise, sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin 2022.

Le kiwi a augmenté de 0,1% à 0,6248$, après avoir baissé de 1,2% la semaine dernière. L'indice du dollar s'est stabilisé à 102,38.

La hausse du billet vert a été soutenue par un rebond des rendements du Trésor américain, les traders ayant tempéré leurs attentes quant au rythme et à l'ampleur des réductions de la Fed cette année.

Une lecture de l'inflation américaine prévue jeudi pourrait à nouveau modifier ces points de vue, après que les données de vendredi aient montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu, ce qui indique un marché du travail toujours résilient.

Toutefois, une enquête distincte publiée le même jour a montré que le secteur des services américain a considérablement ralenti le mois dernier, avec une mesure de l'emploi tombant au niveau le plus bas depuis près de 3 ans et demi, dressant un tableau mitigé de la plus grande économie du monde.

"Dans l'ensemble, les thèmes clés du marché du travail restent en place. Le marché du travail n'est plus aussi tendu qu'il l'était au début de la reprise, comme le montrent le ralentissement de la croissance de l'emploi, la diminution de la rotation et le ralentissement des gains salariaux", ont déclaré les économistes de Wells Fargo à propos du rapport sur la masse salariale non agricole.

"Cela dit, la croissance de l'emploi reste solide en termes absolus, même si elle s'est ralentie en termes relatifs, et le faible niveau des licenciements reste encourageant.

"Nous pensons que le FOMC maintiendra le taux des fonds fédéraux inchangé au cours des prochains mois, dans l'attente d'une confirmation supplémentaire que l'inflation est durablement sur la voie des 2 %.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que la Fed commence à assouplir ses taux dès le mois de mars est désormais d'environ 64 %, alors qu'elle était de près de 90 % il y a une semaine.

Ailleurs, la livre sterling a gagné 0,02 % à 1,2721 $, tandis que l'euro a augmenté de 0,08 % à 1,0948 $, après avoir perdu 0,9 % la semaine dernière.

L'Aussie a gagné 0,1% à 0,6721 $, récupérant une partie de ses pertes après une chute de 1,5% la semaine dernière.

Une lecture de l'inflation australienne est également attendue plus tard cette semaine.

"Nous avons besoin de voir une certaine détente dans la mesure de base, parce que c'est vraiment là que la (Reserve Bank of Australia) se concentre", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Australia.