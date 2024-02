Tout dans le futur vice-président indonésien, âgé de 36 ans, rappelle son père, le président sortant Joko Widodo, connu sous le nom de Jokowi, qui jouit d'une grande popularité.

De nombreux électeurs disent avoir été attirés par le ticket du président en attente Prabowo Subianto, en partie parce que l'ex-commandant a choisi le fils aîné de Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, comme colistier.

L'équipe Prabowo-Gibran a obtenu environ 58 % des voix selon les "décomptes rapides" officieux effectués par des instituts de sondage indépendants après les élections de mercredi. Ces décomptes se sont avérés exacts lors des élections précédentes.

Gibran est donc en passe de devenir le plus jeune vice-président de l'histoire de l'Indonésie. Toutefois, il existe des différences évidentes entre Jokowi et son fils millénaire.

Alors que Jokowi avait déjà 10 ans de service public à son actif avant d'accéder à la présidence en 2014, Gibran n'en a que deux en tant que maire de leur ville natale de Solo.

Alors que Jokowi était perçu comme brisant les barrières de l'ancienne garde pour inaugurer une nouvelle ère de démocratie, l'ascension rapide de Gibran a donné lieu à des plaintes pour népotisme et transgression judiciaire.

Jokowi a été critiqué pour son ingérence politique présumée après avoir fait des apparitions très médiatisées avec son ancien rival Prabowo, et après qu'une décision de justice de dernière minute a modifié les critères d'éligibilité, permettant à son fils de rejoindre le ticket de tête.

Le président a nié tout acte répréhensible.

Le parcours de Gibran jusqu'à la vice-présidence a également soulevé des questions quant à son degré de préparation à la scène nationale, même si la vice-présidence est un poste au pouvoir et à l'influence limités.

M. Gibran a toutefois exprimé sa confiance dans le fait qu'il était prêt à jouer un rôle national dans un discours prononcé mercredi soir après la victoire de M. Prabowo.

"Il y a trois mois, je n'étais rien. Ils disaient que j'étais vide et que j'avais peur d'affronter le débat", a déclaré M. Gibran à ses partisans. "Mais une chose est sûre : grâce à vos prières et à votre soutien, Prabowo et moi sommes là.

Les anciens vice-présidents ont généralement eu tendance à jouer un rôle discret, à moins qu'ils n'aient reçu un mandat spécifique du président.

Mais les manœuvres apparentes visant à installer Gibran comme second dans l'ordre de succession au poste suprême ont suscité des spéculations quant à l'octroi de pouvoirs supplémentaires à la vice-présidence.

RÔLE DU VICE-PRÉSIDENT

Les délibérations en cours sur un projet de loi concernant une nouvelle région spéciale pour Jakarta, dont le statut changera avec le projet de nouvelle capitale, comprennent une proposition pour un conseil du Grand Jakarta, présidé par le vice-président.

"Cela montre que certaines personnes réfléchissent en arrière-plan", a déclaré l'analyste politique Kevin O'Rourke.

Bien que l'on s'attende généralement à ce que les programmes de Jokowi soient maintenus dans un gouvernement Prabowo, les analystes estiment que l'on s'intéressera à la manière dont Jokowi cherchera à exercer son influence par l'intermédiaire de son fils.

Avant d'être élu maire de sa ville natale, Solo, en 2020, poste également occupé par son père, Gibran dirigeait une entreprise de restauration dans la ville et se tenait apparemment à l'écart de la politique.

Jokowi a nié à plusieurs reprises avoir été impliqué dans la décision de Gibran de se présenter à la mairie, puis à la vice-présidence. À un moment donné, il a même déclaré qu'il aimerait que son fils reprenne un jour l'entreprise familiale de meubles.

Avant que la candidature de Gibran ne soit finalisée, la Cour constitutionnelle - qui était alors dirigée par son oncle - a modifié la règle de la limite d'âge pour permettre aux personnes de moins de 40 ans de se présenter à la présidence ou à la vice-présidence, à condition qu'elles aient une expérience de leadership régional.

De nombreux Indonésiens se sont déclarés choqués et déçus par cette décision. L'arrivée au pouvoir de Jokowi ayant eu lieu 15 ans seulement après la chute de l'ancien homme fort Suharto, beaucoup craignent que cette décision ne soit le signe d'une résurgence de la politique de favoritisme et du copinage.

Sur les réseaux sociaux, un critique humoristique a publié l'image d'un paquet de nouilles instantanées avec le visage de Gibran sur l'emballage, accompagné du commentaire "Candidat instantané à la vice-présidence" : "RIP DEMOKRASI".

Éduqué à l'étranger, à Singapour et en Australie, l'attitude de Gibran à l'égard de son ascension a également été décrite par certains Indonésiens comme dérangeante et contrastant avec l'attitude humble et javanaise de son père.

Répondant aux critiques selon lesquelles il suit les traces de son père, Gibran a déclaré que l'Indonésie est une démocratie et que les gens sont libres de choisir leurs dirigeants.

Mais en octobre dernier, il aurait dit à une foule de mères à Solo qui protestaient contre la politique dynastique de "rentrer chez elles et de cuisiner pour leurs enfants".

Néanmoins, les Indonésiens ont choisi de donner leur chance à Gibran, et le fait d'avoir un jeune descendant sur le ticket avec Prabowo, âgé de 72 ans, a peut-être contribué à attirer les votes des jeunes.

"Le décompte rapide est élevé grâce aux jeunes électeurs", a déclaré M. Gibran mercredi. "Nous voulons impliquer davantage de jeunes à l'avenir.