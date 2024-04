Le principal indice boursier canadien a perdu du terrain pour la deuxième journée consécutive jeudi, la baisse des prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie, mais l'indice a récupéré une grande partie de sa baisse antérieure.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 89,02 points, soit 0,4 %, à 22 110,11, après avoir touché son plus bas niveau intrajournalier depuis le 27 mars, à 21 985,68.

La reprise après le creux de la séance s'est produite alors que les données sur les prix à la production aux États-Unis ont ravivé l'espoir que l'inflation continue de ralentir. Les investisseurs ont été ébranlés mercredi par des données montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu le mois dernier.

"Tout ce qui montre que l'inflation n'est pas aussi résistante que l'impression d'hier sera utile pour les perspectives de réduction des taux (d'intérêt) américains, ce qui sera utile pour nos perspectives (canadiennes)", a déclaré Scott Blair, directeur des investissements chez CWB Wealth.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,9 %, le prix du pétrole ayant baissé de 1,4 % à 85,02 $ le baril. La récente remontée du pétrole s'est arrêtée depuis que le produit a atteint un sommet de six mois vendredi dernier.

Le secteur financier, fortement pondéré, a également chuté, terminant en baisse de 0,4 %, et le secteur industriel a perdu 0,9 %.

La technologie a été l'un des points positifs, avec une hausse de 0,5 %. Et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,3 % alors que l'or a atteint un nouveau record. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Jonathan Oatis)