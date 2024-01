Les prix du pétrole se sont repliés dans les premiers échanges asiatiques mercredi sur des fondamentaux toujours baissiers, après les gains de la session précédente sur fond d'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Le contrat à terme du pétrole Brent de mars, qui expire aujourd'hui, a perdu 37 cents à 82,50 dollars le baril à 0146 GMT. Le contrat d'avril, plus activement négocié, a perdu 24 cents à 82,26 dollars le baril.

Le brut américain West Texas Intermediate a baissé de 18 cents à 77,64 dollars.

"Le principal problème pour devenir carrément haussier sur le pétrole brut ici est que le tableau technique reste baissier et doit encore rattraper les événements récents, y compris une attaque de drone mortelle sur les troupes américaines près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie la semaine dernière, a déclaré Tony Sycamore, un analyste de marché avec IG.

Mais les analystes d'ANZ ont déclaré dans une note qu'une "réponse militaire forte des États-Unis" à l'attaque de drone "pourrait encore déclencher une forte réaction du marché".

Le président Biden a déclaré qu'il avait décidé de la manière de répondre à l'attaque, sans donner plus de détails, mais il a ajouté qu'il voulait éviter une guerre plus large au Moyen-Orient.

Le groupe armé irakien Kataib Hezbollah, allié à l'Iran, dont le Pentagone américain avait suggéré qu'il pourrait être à l'origine des attaques, bien qu'aucune évaluation définitive n'ait été faite, a annoncé mardi la suspension de toutes ses opérations militaires contre les troupes américaines dans la région.

Dans le conflit israélo-palestinien, le Hamas a déclaré mardi avoir reçu et étudié une proposition de cessez-le-feu. Il s'agit apparemment de l'initiative de paix la plus sérieuse depuis le premier et seul bref cessez-le-feu de la guerre, qui s'est effondré en novembre.

Cependant, Sycamore a déclaré que le marché était préoccupé par le fait qu'un cessez-le-feu à Gaza ne mettrait pas nécessairement fin aux attaques des Houthis, soutenus par l'Iran, contre les navires en mer Rouge, qui ont perturbé le transport maritime et le commerce du pétrole au niveau mondial.

Les facteurs baissiers comprennent l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier chinois à la suite de la liquidation de la société immobilière China Evergrande Group, qui a suscité des inquiétudes quant à la demande du plus grand importateur de brut au monde. Les marchés attendent également la publication des données PMI de la Chine mercredi, qui devraient montrer une contraction pour un quatrième mois consécutif. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Stephen Coates)