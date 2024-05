Les prix du pétrole ont augmenté au cours des heures d'ouverture des marchés asiatiques vendredi, la référence mondiale, le Brent, devant connaître sa première hausse hebdomadaire en trois semaines grâce à des signes d'amélioration de la demande mondiale et de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, le principal consommateur de pétrole.

Les prix du pétrole brut Brent ont augmenté de 21 cents, ou 0,3%, à 83,48 $ le baril à 0018 GMT. Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 18 cents, soit 0,2%, à 79,41 dollars le baril.

Les contrats à terme du Brent devraient augmenter d'environ 1% sur une base hebdomadaire, et les contrats à terme du WTI devraient gagner 1,4%.

Les récentes baisses des stocks de pétrole et de produits raffinés dans les principaux centres d'échanges mondiaux ont suscité l'optimisme quant à la croissance de la demande de pétrole, inversant la tendance à l'augmentation des stocks qui avait pesé lourdement sur les prix du pétrole brut au cours des semaines précédentes. Jusqu'à jeudi, les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse d'environ 10 % par rapport au sommet de 92,18 dollars le baril atteint le 12 avril dernier.

Les stocks américains de pétrole et de carburant ont baissé la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats moyens de Singapour ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de trois mois. En Europe, sur la plate-forme commerciale Amsterdam-Rotterdam-Anvers, les stocks d'essence ont baissé de 7,5 % au cours de la semaine qui s'est achevée jeudi, selon les données de la société de conseil Insights Global.

Les récents indicateurs économiques des États-Unis ont alimenté l'optimisme concernant la demande mondiale. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, selon des données publiées mercredi, ce qui renforce les prévisions de baisse des taux d'intérêt dans le pays.

Ces attentes ont été renforcées jeudi par des données montrant une stabilisation du marché de l'emploi américain.

La baisse des taux d'intérêt pourrait contribuer à affaiblir le dollar américain, ce qui rendrait le pétrole moins cher pour les investisseurs détenant d'autres devises et stimulerait la demande.

"Les marchés financiers misent désormais le plus sur une baisse des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale, ce qui continuerait à tempérer la force du dollar et à déplacer cette force vers les matières premières et les actions", a déclaré jeudi Alex Hodes, analyste pétrolier chez StoneX. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Tom Hogue)