Tops Astera Labs (+72%), Reddit (+50%), Galderma (+15%) : Les introductions en bourse qu'il fallait surveiller cette semaine ont été couronnées de succès. La nouvelle pépite de l'IA, spécialisée dans le matériel de connectivité pour les centres de données, s'est envolée au Nasdaq sur fond de dévotion des marchés pour la discipline. Le réseau social spécialiste des forums et père des WallStreetBets a aussi profité du mot magique puisqu'il a présenté l'IA comme un vecteur de croissance pour ses activités. Enfin, le groupe suisse de soins dermatologiques s'est offert une valorisation proche des 14,5 milliards de francs au moment où j'écris ces lignes, en promettant une croissance des ventes de 7 à 10% sur l'exercice, en misant sur ses traitements pour maladies de peau.



Esso (+28%) : Le raffineur français, filiale de l'américain ExxonMobil, a fait un joli cadeau à ses actionnaires. A l'occasion de la publication de ses résultats annuels cette semaine, il a annoncé verser un dividende exceptionnel de 12 euros, en plus du dividende ordinaire de 3 euros. Pour l'exercice écoulé, il dévoile par ailleurs une solide performance opérationnelle, dans un contexte de repli des marges de raffinage. Notons que le titre gagne plus de 100% depuis le début de l'année.



Micron Technology (+18%) : L'intelligence artificielle, encore et toujours. Pour le trimestre écoulé, le fabricant américain de puces mémoires, fournisseur de Nvidia, a signé un chiffre d'affaires en hausse de 57,7%, supérieur aux attentes, ainsi qu'un bénéfice surprise, tous deux portés par une forte demande pour ses produits. Il a aussi dévoilé des prévisions très encourageantes pour le trimestre en cours, et tiré profit de la révision à la hausse des analystes. Premier groupe du secteur à publier ses résultats, il a tiré ses petits camarades Advanced Micro devices et Broadcom vers le haut.



Orpéa (+15%) : Ne vous laissez pas abuser par ce coquet rebond. Le spécialiste français des maisons de retraite et établissements de soins n'a rien changé à sa stratégie, mais il tente de faire oublier les scandales qui émaillent sa réputation en adoptant un nouveau nom (Emeis), tout en précisant qu'il s'agit là "d'une transformation dans la continuité" (je vous avais prévenus). Le groupe a également procédé à un reverse split (regroupement d'actions) de 1000 pour une. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir.



Siemens Energy (+13%) : Belle reprise pour le spécialiste allemand des centrales thermiques. Contraint en 2023 de suspendre les ventes de ses turbines éoliennes terrestres pour raisons techniques, il a annoncé cette semaine la reprise imminente de la commercialisation d'une version révisée des turbines, sans préciser de calendrier. Puis Bank of America a soufflé un vent chaud sur le groupe, en publiant une liste de sociétés cotées qui devraient bénéficier des grandes transformations mondiales à venir : le prêteur mentionne Siemens Energy dans le segment "technologies de réseau". Le groupe gagne 35% depuis le 1er janvier.



Zalando (+11%) : En ces temps d'inflation et de réduction de la demande, le géant allemand du e-commerce de prêt-à-porter a fait état d'un volume d'affaires en repli de 1,1% et d'un chiffre d'affaires en recul de 1,9 %. Mais le distributeur dévoile un EBIT ajusté en augmentation de 89,5%, et prévoit un retour de la croissance des ventes pour cette année, en misant sur le haut-de-gamme, le BtoB et les nouveaux services, tels que les essayages à distance alimentés par l'IA (le mot magique). Dans la foulée, l'analyste DZ Bank a relevé sa recommandation de neutre à achat.



Grifols (+6%) : La pharma espagnole va (un peu) mieux. Attaqué à trois reprises cette année par l'activiste Gotham City Research, qui l'avait accusé de manipulation comptable et de mauvaise gouvernance, le groupe est temporairement innocenté par l'autorité espagnole de régulation des marchés. Cette dernière déclare n'avoir pas trouvé d'erreurs significatives dans les rapports financiers du groupe de 2018 à 2022, mais appelle toutefois la société à clarifier sous quinzaine quelques lacunes dans ces publications.

Flops Lululemon (-15%) : la marque de textile sportif coule en fin de semaine, après avoir annoncé des perspectives décevantes. Cette publication intervient en parallèle de celle de Nike, qui s'attend aussi à des lendemains plutôt calmes. Généreusement valorisé, Lululemon ne peut pas vraiment se permettre de trou d'air dans sa croissance, au risque de voir sa cote d'amour - et sa prime boursière - fondre.



Kering (-15%), Compagnie financière Richemont (-7%), Burberry (-6%), Christian Dior (-5%) : Coup de froid sur les valeurs européennes du luxe. Kering, plombé par les piètres performances de sa marque phare Gucci et la faible demande chinoise, a annoncé cette semaine anticiper une baisse de revenus d'environ 10% au premier trimestre. L'annonce, après une année 2023 déjà difficile pour le groupe, a eu l'effet d'une bombe sur les valeurs du luxe, puisque même le champion du secteur, LVMH, abandonne 3% sur la semaine. Notons par ailleurs que les exportations horlogères ont chuté de 3,8% en février par rapport à l'année dernière, affaiblissant ainsi les spécialistes des montres.



Dino Polska (-11%) : le marché punit le distributeur polonais, coupable d'avoir eu du mal à stabiliser sa marge d'Ebitda l'année dernière tout en produisant des prévisions timides pour 2024. Les analystes pointent du doigt l'offensive des discounters sur le marché polonais, où les consommateurs sont affaiblis par le manque de dynamique de la croissance économique. Microstrategy (-10%) : Les actions de Microstrategy varient au gré des fluctuations du bitcoin. Comme la crypto reine a plié de plus de 15% cette semaine après avoir atteint son record absolu, l'éditeur de logiciels a suivi la vague. Il n'est toutefois pas rancunier, puisqu'il a profité de ce reflux pour acquérir 9245 bitcoins supplémentaires pour 623 millions de dollars. Pour financer cet achat, le groupe a émis une dette convertible d'environ 604 millions de dollars, la deuxième en une semaine, ce qui a également pesé sur le cours.



Chewy (-8%) : Le spécialiste américain des produits pour animaux de compagnie a publié des résultats trimestriels supérieurs aux consensus (ventes et marges en hausse), mais le marché a sanctionné les perspectives timides du groupe. En raison des pressions inflationnistes, le groupe prévoit des revenus inférieurs aux attentes pour le T1 et une stagnation du nombre de clients actifs, après un repli de 1,6 % en 2023 et de 1,2 % en 2022. Enfin, les taux d'adoption d'animaux de compagnie devraient aussi se contracter.