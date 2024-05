Le quartier financier londonien de Canary Wharf envisage une refonte radicale de l'une de ses plus grandes tours de bureaux, qui pourrait inclure des appartements ou des espaces hôteliers après le départ du locataire HSBC, ont déclaré des sources à Reuters, dans un signe de la refonte plus large qui attend le marché mondial des bureaux.

Le propriétaire Canary Wharf Group (CWG) a invité une vingtaine de cabinets d'architectes à soumettre des propositions pour l'immeuble de 45 étages et a commencé à présélectionner des projets au cours des dernières semaines, ont déclaré trois sources au fait du dossier.

Le mandat consiste à proposer des utilisations alternatives et le propriétaire de l'immeuble, la Qatar Investment Authority (QIA) - qui codétient CWG - a été impliqué dans l'organisation du concours, a déclaré l'un des cabinets d'architectes invités, refusant d'être nommé.

CWG s'est refusé à tout commentaire. La QIA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

HSBC a décidé l'année dernière de quitter le gratte-ciel qui porte son nom à la fin de 2026, pour s'installer dans un bâtiment deux fois plus petit dans la City de Londres, plus centrale.

Le sort de l'un des plus grands immeubles de bureaux de Grande-Bretagne est suivi de près par un secteur immobilier frappé par des coûts d'emprunt élevés et des bureaux vides après la pandémie.

CWG a déclaré le mois dernier que la valeur des biens immobiliers dans la zone avait chuté de 15 %, soit 1,2 milliard de livres (1,5 milliard de dollars), en un an et qu'il avait obtenu 553 millions de livres de nouveaux prêts et de refinancements.

La rénovation de la tour de HSBC, qui a une superficie de 1,8 million de pieds carrés, soit l'équivalent d'environ 30 terrains de football, pourrait coûter des centaines de millions de livres, selon une autre source au fait des réflexions de CWG.

Certains experts immobiliers estiment qu'il serait moins coûteux de la démolir et de la reconstruire, mais cette solution pourrait ne pas être acceptable pour des raisons environnementales.

Aucune décision définitive n'a été prise quant à l'avenir de la tour, y compris en ce qui concerne le maintien des espaces de bureaux, ont ajouté les sources.

"Le bâtiment est extrêmement important parce qu'il est une icône de l'environnement bâti de la fin du XXe siècle", a déclaré Yolande Barnes, professeur à l'Institut immobilier Bartlett, ajoutant qu'il y avait un problème généralisé de bâtiments potentiellement obsolètes.

HSBC occupe le gratte-ciel depuis 2002. Il a abrité jusqu'à 8 000 employés de HSBC, dont certains appellent le gratte-ciel la "Tour de la mort".

Le bâtiment a été conçu à l'origine par le cabinet de l'architecte Norman Foster. Foster + Partners n'était pas immédiatement disponible pour commenter sa participation au nouveau concours.

Alors que les propriétaires évaluent souvent leurs options pour les bâtiments bientôt vacants, les sources ont déclaré que le concours de conception avait été exceptionnellement large et que CWG avait reconnu la nécessité de repenser la tour et de réinitialiser le marché local.

Les propositions soumises incluaient le découpage des plateaux de l'immeuble pour créer de grands atriums afin d'augmenter la lumière du jour et de changer le revêtement, pour le rendre plus adapté à des appartements ou des hôtels, ont déclaré les sources.

Canary Wharf a vu le jour dans un ancien quartier des Docklands, à l'est de Londres, dans les années 1980. Il abrite toujours des sociétés financières telles que Barclays et Morgan Stanley, qui se sont toutes deux récemment engagées à rester sur place.

Ces dernières années, le Canary Wharf Group s'est efforcé de diversifier l'utilisation de la zone en construisant davantage de logements, de restaurants et de laboratoires. (1 $ = 0,7977 livre) (Reportage de Iain Withers, édition de Tommy Reggiori Wilkes et Frances Kerry)