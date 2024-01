Les cours du soja à Chicago ont touché leur plus bas niveau en deux ans, à moins de 12 dollars le boisseau, mardi, plombés par l'amélioration des prévisions d'offre en Amérique du Sud et les inquiétudes concernant la demande de la Chine.

Les contrats à terme sur le maïs ont chuté et se sont rapprochés de leur plus bas niveau en trois ans en raison de l'abondance de l'offre, tandis que le blé a légèrement baissé sous la pression des céréales bon marché en provenance de la région de la mer Noire.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 11,91-1/2 dollars le boisseau à 0148 GMT après avoir touché 11,90-1/2 dollars, son plus bas niveau depuis novembre 2021.

* Le maïs CBOT était en baisse de 0,4% à 4,38-1/2 le boisseau, à un cheveu de son plus bas niveau en trois ans de 4,37 dollars atteint au début du mois.

* Le blé a baissé de 0,1% à 5,93 dollars le boisseau, pas très loin du plus bas de trois ans atteint en septembre à 5,40 dollars.

* Le soja s'est effondré depuis que les précipitations en Amérique du Sud ont amélioré les perspectives des récoltes dans les principaux pays producteurs, le Brésil et l'Argentine.

* La récolte brésilienne de soja pour 2023/24 avait atteint 11 % de la superficie plantée jeudi dernier, ont déclaré les consultants AgRural lundi, ajoutant que 11 % de la superficie prévue pour le second maïs avaient été plantés dans le centre-sud du Brésil.

* La semaine dernière, la Bourse des céréales de Buenos Aires a revu à la hausse ses estimations de récolte de soja et de maïs pour l'Argentine.

* Du côté de la demande, la demande chinoise de soja importé devrait s'affaiblir en raison de la diminution du cheptel porcin et de l'aggravation de la crise immobilière.

* Les spéculateurs ont construit leur vision la plus baissière de janvier pour les céréales et les oléagineux américains, et les fonds étaient vendeurs nets de soja, de maïs et de blé à terme lundi, selon les négociants.

* En ce qui concerne le blé, les prix à l'exportation russes ont continué à baisser la semaine dernière dans un contexte de surabondance de l'offre en mer Noire, le prix FOB du blé à 12,5 % de protéines tombant à 235 dollars la tonne métrique, selon les consultants d'IKAR.

* La Commission européenne a relevé ses prévisions pour les stocks de blé tendre de l'UE à la fin de la saison 2023/24 d'environ 700 000 tonnes, à 19,1 millions de tonnes, après des révisions à la hausse de la production de la récolte et des importations.

* Une vague de froid balayant le centre et le nord de l'Inde pourrait aider les agriculteurs à récolter une récolte de blé exceptionnelle cette année, ont déclaré des fonctionnaires et des cultivateurs. Le gouvernement prévoit une récolte record de 114 millions de tonnes.

* Le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les inspections à l'exportation de blé américain au cours de la dernière semaine s'élevaient à 264 666 tonnes, ce qui est inférieur aux attentes des négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions mondiales ont bondi lundi, le S&P 500 clôturant à un nouveau record et les actions européennes atteignant leur plus haut niveau depuis deux ans, alors que les marchés ont réduit les paris ambitieux sur les réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales.