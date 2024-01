Les Beaux Articles de la Semaine : Bill Ackman vs Joe Biden et une casseuse de bitcoin

On se balade entre la politique américaine et les destinations lointaines : Pitcairn, Kouang Tchéou Wan, le Yémen... Les personnages de la semaine sont Donald Trump, Bill Ackman, Joe Biden, Squeezie et P.Diddy. On tente aussi de parler avec les animaux, de casser l'anonymat du bitcoin et de percer le mystère d'une vieille faute d'orthographe.