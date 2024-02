DUBAÏ, 17 février (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missiles contre le pétrolier britannique Pollux, signalée la veille par les autorités américaines.

Le département d'État américain a déclaré vendredi que le Pollux, un pétrolier battant pavillon panaméen et transportant du pétrole brut à destination de l'Inde, avait été touché par un missile sur son côté bâbord.

"Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération ciblée contre un navire pétrolier britannique (Pollux) en mer Rouge avec un grand nombre de missiles navals, et les frappes ont été précises et directes", a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, dans un communiqué.

Depuis la mi-novembre, les Houthis lancent des attaques répétées de drones et de missiles contre des navires commerciaux internationaux en mer Rouge et dans le détroit de Bab el Mandeb, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens à Gaza. (Reportage Ahmed Elimam et Adam Makary, version française Kate Entringer)