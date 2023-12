Les actions asiatiques ont marqué un temps d'arrêt lors de la dernière journée de négociation de l'année et devraient mettre fin à une série de deux ans de pertes, les investisseurs étant stimulés par les attentes de la Réserve fédérale qui devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a peu varié vendredi, mais a frôlé un pic de cinq mois et s'est dirigé vers un gain de 5 % sur l'année après deux années de lourdes pertes.

L'indice a augmenté de plus de 11 % au cours des deux derniers mois, les investisseurs pariant de plus en plus sur le fait que les banques centrales ont fini d'augmenter les taux d'intérêt et qu'elles commenceront bientôt à les assouplir.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 88 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en mars, contre 35 % à la fin du mois de novembre. Les opérateurs tablent également sur un assouplissement de plus de 150 points de base l'année prochaine.

Cette hausse des paris s'explique par une série de données économiques américaines qui soulignent la vigueur de l'économie et la probabilité d'un assouplissement de la position de la Fed.

La seule question qui préoccupe le marché est de savoir quand et non pas si les banques centrales réduiront leurs taux, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour une déception en 2024.

"Les paris sur un atterrissage en douceur, encouragés par l'exceptionnalisme américain, et les paris agressifs sur une baisse des taux, inspirés par une désinflation évidente, risquent d'être pris à contre-pied", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank, dans une note.

Au lieu de cela, a-t-il écrit, "les baisses de taux devraient être mesurées et progressives".

En Asie, le marché boursier le plus performant en 2023 est le Nikkei japonais, avec un gain de 28 %, sa meilleure performance annuelle depuis dix ans. Le marché boursier taïwanais suit de près avec une hausse de 26,6 % sur l'année. Le Nifty indien est le troisième marché le plus performant, avec une hausse de 20 % en 2023.

L'indice thaïlandais SET, en revanche, a été le marché boursier le moins performant d'Asie cette année, avec une baisse de 15 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est orienté vers une baisse de 14 % cette année, ce qui en fait le deuxième marché le moins performant. Les valeurs vedettes de la Chine sont en voie d'enregistrer une baisse de 11 % pour l'année.

Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes devraient connaître une fin d'année en demi-teinte, les opérateurs consolidant leurs positions.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a connu une fin d'année fulgurante et a progressé de 11 % au cours des deux derniers mois, oscillant autour de son pic de 23 mois.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a terminé la séance de jeudi à 0,3 % de son record de clôture, atteint le 3 janvier 2022.

La reprise des obligations mondiales s'est poursuivie, entraînant une baisse des rendements, après avoir été malmenée pendant la majeure partie des deux dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt. Le rendement du Trésor américain à 10 ans était de 3,8387%, après avoir brièvement touché 3,820%, son plus bas niveau depuis le 19 juillet jeudi.

Sur le marché des devises, le dollar était en retrait et se dirigeait vers une baisse de 2 % cette année, après deux années de fortes hausses, dues à l'anticipation puis au relèvement effectif des taux par la Fed pour lutter contre l'inflation.

Par rapport à un panier de devises, le dollar s'est maintenu à 101,50, s'éloignant du plus bas niveau de cinq mois de 100,61 qu'il a atteint mercredi.

Si la faiblesse du dollar devrait se poursuivre l'année prochaine, notamment si la Fed procède à des baisses de taux début 2024, la vigueur de l'économie américaine pourrait limiter son déclin.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le blé et le maïs à Chicago étaient sur le point de connaître la plus forte baisse annuelle depuis dix ans, l'atténuation des goulets d'étranglement de l'offre dans la région de la mer Noire et l'augmentation de la production exerçant une pression supplémentaire sur les prix.

Dans le même temps, les prix du cacao ont atteint des sommets sur plusieurs décennies en 2023, tandis que le minerai de fer a fait un bond de 50 %.

Les prix du pétrole devaient terminer l'année en baisse de 10 %, les inquiétudes géopolitiques, les réductions de production et les mesures mondiales de lutte contre l'inflation ayant entraîné des fluctuations importantes des prix.

Vendredi, le pétrole brut américain a augmenté de 0,24 % pour atteindre 71,94 dollars le baril et le Brent était à 77,41 dollars, en hausse de 0,34 %.

Le prix de l'or a augmenté vendredi et était sur le point de terminer sa meilleure année depuis trois ans. L'or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 068,86 $ l'once.