Les rendements des bons du Trésor ont augmenté alors que les indices boursiers ont chuté mercredi après que les données aient montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, ce qui a réduit les espoirs concernant le montant et le délai de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a augmenté après les données, tandis que le billet vert a atteint son plus haut niveau face au yen japonais depuis 1990, alors que les traders attendent de voir si les autorités japonaises interviendront pour soutenir le yen.

Avec l'augmentation des coûts de l'essence et du logement, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 0,4 % le mois dernier, comme en février, a déclaré le Bureau des statistiques du travail (BLS) du Département du travail. L'augmentation en glissement annuel s'élève donc à 3,5 %. Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé une hausse de 0,3 % sur le mois et de 3,4 % en glissement annuel.

Après la publication de ce rapport, les opérateurs ont réduit leurs paris sur une baisse des taux, reflétant désormais une probabilité d'environ 17 % que la Réserve fédérale réduise ses taux en juin, contre une probabilité d'environ 62 % il y a une semaine. Ils ont également rapproché les paris pour une baisse des taux en juillet à 41 %, contre environ 76 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Nous nous trouvons actuellement dans une situation instable où la Fed n'a pas été en mesure de dire "nous avons gagné". Elle voudra voir davantage de données pour s'assurer qu'elle atteindra son objectif d'inflation de 2 %", a déclaré Michael Hans, directeur des investissements chez Citizens Private Wealth.

"Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle continue de renforcer le fait qu'une approche patiente est toujours prudente", a-t-il ajouté. "Le marché réagit parce que l'on s'attendait beaucoup plus à ce qu'il y ait une réduction en juin ou en juillet.

À Wall Street, à 14 h 57, le Dow Jones Industrial Average a perdu 554,73 points, soit 1,43 %, à 38 327,35, le S&P 500 a perdu 64,39 points, soit 1,24 %, à 5 145,47 et le Nasdaq Composite a perdu 190,42 points, soit 1,17 %, à 16 116,22.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 8,56 points, soit 1,10 %, pour s'établir à 770,66.

Plus tôt, l'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,15 %. La Banque centrale européenne se réunit jeudi et ne devrait pas modifier ses taux, bien qu'elle ait indiqué plus tôt qu'une réduction des taux en juin était probable.

AFFAIBLISSEMENT DU YEN

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de plus de 10 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-novembre après la publication du rapport sur l'inflation.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 19,4 points de base à 4,56 %, contre 4,366 % mardi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 13,7 points de base à 4,6375 %, contre 4,499 % mardi soir.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 22,6 points de base à 4,973 %, après avoir également atteint son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a gagné 1,11 % à 105,24, tandis que l'euro a perdu 1,11 % à 1,0734 $. Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,79 % à 152,97.

Les prix du pétrole ont augmenté après que trois fils d'un dirigeant du Hamas ont été tués dans une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, éclipsant les négociations sur le cessez-le-feu.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,15 %, soit 0,98 $, à 86,21 $ le baril et le Brent a terminé à 90,48 $ le baril, en hausse de 1,19 %, soit 1,06 $ sur la journée.

Le prix de l'or a reculé par rapport à ses niveaux record, le dollar américain et les rendements des bons du Trésor s'étant raffermis après la publication des chiffres de l'inflation.

L'or au comptant a perdu 1,07% à 2 327,39 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,41% à 2 333,80 dollars l'once.