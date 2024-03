Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

TP ICAP (+12%) : Le courtier basé à Londres a connu un exercice conforme l’an dernier et un rachat d'actions va être lancé. TP ICAP envisage une possible introduction en bourse minoritaire de son unité Parameta Solutions. Le dividende est augmenté.

BKW (+9%) : Le groupe énergétique suisse a vu ses résultats reculer en 2023, avec une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net. Cependant, BKW a décidé de relever son dividende. Les analystes s'attendent à une amélioration des résultats à partir de 2025, grâce à des prix de l'électricité plus élevés et une production propre importante.

Wacker Chemie (+5%) : Le fabricant allemand de produits chimiques va baisser ses prix mais les ventes en volume devraient progresser. La société a confirmé ses attentes. Globalement, le discours est positif.

Leonardo (+4%) : Le groupe italien d'aéronautique et de défense a présenté son plan industriel quinquennal visant à se transformer en un acteur de "sécurité globale". Leonardo mise sur la numérisation massive et prévoit des acquisitions dans le spatial et la cybersécurité. L'entreprise prévoit d’atteindre 21,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2028, contre 15,3 milliards en 2023. Leonardo a aussi parlé d’intelligence artificielle. La narration fait les affaires du groupe.

Porsche AG (+3,3%) : Le constructeur allemand de voitures de sport a prévenu que sa rentabilité pourrait baisser cette année en raison du renouvellement de sa gamme de produits, de la conjoncture économique mondiale et des investissements prévus. Malgré cela, Porsche a relevé son dividende pour l'exercice 2023 suite à un bon exercice. Porsche reste malgré tout optimiste pour 2025 grâce au lancement de quatre nouveaux modèles.

En baisse

Sensirion (-7,5%) : Le fabricant suisse de capteurs est confronté à un environnement économique difficile, à des stocks élevés chez les clients et à une faible demande. L’an dernier, le chiffre d'affaires a diminué de 27,5%. Les nouvelles ne sont pas rassurantes.

Domino's Pizza Group (-7%) : Le groupe de livraison de pizzas au Royaume-Uni et en Irlande - les activités des autres pays sont dans d’autres structures cotées - débute l’année lentement. La demande est en baisse. Malgré tout, 70 magasins devraient ouvrir cette année.

Persimmon (-3,4%) : Le constructeur de maisons britannique a connu une année 2023 difficile. Le bénéfice avant impôts a diminué de moitié. L’exercice en cours ne devrait pas être bien meilleur.