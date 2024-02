Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Lotus Bakeries (+15%) : Le fabricant de biscuits et de produits de snacking a présenté ses résultats annuels, mettant en avant une croissance des revenus sans précédent. La société a également réussi à maintenir une forte rentabilité, avec un EBITDA récurrent de 19,4%, ce qui a conduit à un chiffre d'affaires total de 877 millions d'euros. Lotus Bakeries a également souligné une croissance interne solide et une rentabilité élevée, avec un bénéfice net dépassant pour la première fois les 100 millions d'euros. La conversion de trésorerie a été forte, avec des investissements records de plus de 150 millions d'euros, tout en maintenant un niveau d'endettement net par rapport à l'EBITDA en dessous de 1, à 0,9, identique à l'année précédente.

CMC Markets (+15%) : Le courtier en ligne a annoncé un plan de réduction des coûts, incluant la suppression d'environ 200 emplois, soit 17% de son effectif total. Cette mesure fait partie d'une revue des coûts annoncée en novembre dernier et devrait permettre de réaliser des économies annuelles de 21 millions de livres sterling à partir de l'exercice financier 2025.

UniCredit (+10%) : La banque italienne annonce des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Elle a également relevé ses perspectives pour 2024 et amélioré son plan de rémunération des actionnaires. UniCredit prévoit pour 2024 un bénéfice net en ligne avec celui de 8,6 milliards d'euros enregistré en 2023. Tous les profits seront redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. La banque juge l’économie favorable et ne voit pas de signes de détérioration du crédit.

Softwareone (+8%) : Des actionnaires de référence qui détiennent conjointement 29% du capital ont exigé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour renverser le conseil d'administration. Ils s'opposent à la direction actuelle et soutiennent un projet de reprise par le fonds d'investissement Bain Capital, qu'ils jugent comme la meilleure option pour l'entreprise.

En baisse

Atos (-25%) : Le groupe informatique a annoncé l'annulation de son projet d'augmentation de capital et a demandé la désignation d'un mandataire pour encadrer les discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette. La situation financière du groupe n’est pas bonne.

Nordea Bank (-5%) : La banque publie des résultats annuels mitigés : la croissance des bénéfices a manqué le consensus du marché. Un dividende en hausse est malgré tout proposé. Les objectifs financiers pour 2025 sont relevés.

Delivery Hero (-4%) : La société de livraison de repas a publié un bénéfice de base pour l'année supérieur aux prévisions. La société a également fourni des prévisions optimistes pour 2024, anticipant une forte croissance des profits.

Santander et Lloyds (-5% / -1,4%) : Le Financial Times indique que l'Iran avait utilisé des comptes de deux des plus grandes banques britanniques, Lloyds et Santander UK, pour déplacer de l'argent dans le monde entier dans le cadre d'un vaste schéma d'évasion des sanctions soutenu par les services de renseignement de Téhéran. Selon les documents consultés par le Financial Times, les banques auraient fourni des comptes à des sociétés écrans britanniques secrètement détenues par une entreprise iranienne de pétrochimie sanctionnée basée à Londres.

Lufthansa (-1%) : La compagnie aérienne allemande fait face à des perturbations en raison d'un appel à la grève du personnel au sol par le syndicat Verdi. Cette grève, qui concerne 25 000 salariés, est motivée par un conflit sur les salaires et le pouvoir d'achat érodé par l'inflation.