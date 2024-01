Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Novartis (+3,7%) et Roche (+3%) : les géants pharmaceutiques suisses réalisent de nouvelles acquisitions. Novartis a conclu un accord avec la biotech américaine Voyager Therapeutics, lui permettant d'obtenir les droits d'une thérapie génique pour le traitement de la maladie d'Huntington et de l'amyotrophie spinale. De son côté, Roche a annoncé l'acquisition de l'allemand LumiraDx, et de sa plateforme "point-of-care" de diagnostic.

Danone (+2,2%) : le groupe agroalimentaire vend ses activités de produits laitiers biologiques aux États-Unis, Horizon Organic et Wallaby, à la société d'investissement Platinum Equity. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une revue de portefeuille initiée par le groupe pour se concentrer sur ses marques fortes et ses segments de croissance prioritaires. Bien que les détails financiers de l'accord n'aient pas été divulgués, ces marques représentaient environ 3% du chiffre d'affaires global de Danone et avaient un impact dilutif sur la croissance et la marge opérationnelle. La cession permettra à Danone de se recentrer et de réinvestir dans ses priorités stratégiques.

En baisse

Atos (-6,9%) : le groupe de services informatiques a confirmé être en pourparlers avec Airbus pour la vente potentielle de sa division spécialisée dans le big data et la cybersécurité. Airbus a fait une offre indicative valorisant l'entreprise entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros. Ces discussions interviennent alors qu'Atos cherche à se désendetter et à se restructurer. La société est également en négociations exclusives avec EPEI pour la cession de sa division Tech Foundations. Atos envisage également de réduire la taille de l'augmentation de capital prévue pour sa filiale Eviden et n'exclut pas de recourir à des mécanismes de protection juridiques si nécessaire.

Ryanair (-4,5%) : la compagnie irlandaise a indiqué que plusieurs agences de voyages en ligne avaient cessé de vendre ses vols début décembre suite à des pressions juridiques et réglementaires. L’entreprise s'attend à ce que cette décision réduise légèrement son taux de remplissage des sièges en décembre et janvier, mais ne prévoit pas d'impact significatif sur ses volumes de trafic annuel ou sur ses prévisions de bénéfices après impôts. Ryanair a également rapporté une augmentation de 9% du nombre de passagers en décembre par rapport à l'année précédente, malgré l'annulation de plus de 900 vols en raison du conflit en Israël.