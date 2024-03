Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) (+12%) : Le groupe immobilier suédois va racheter des titres de créance pour un montant de 162,7 millions d'euros. Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’objectif de réduire le fort endettement.

Hexaom (+7%) : Le spécialiste de la construction de maisons et de la rénovation a publié de bons résultats annuels. Le bénéfice net grimpe de 40,9%, à 33,4 millions d'euros et le résultat opérationnel courant progresse de 20,4% à 38,4 millions d'euros. Cette année sera plus compliquée mais le groupe entend maintenir une rentabilité opérationnelle entre 3 et 4% du chiffre d'affaires grâce aux mesures d'ajustement de la structure de coûts déjà mises en place.

Believe (+5,3%) : Le label musical numérique invite Warner Music Group à soumettre une offre engageante avant le 7 avril prochain. Cette invitation fait suite à l'expression d'intérêt de Warner pour un rapprochement potentiel avec Believe qui pourrait valoriser l'action de Believe à un prix d'au moins 17 euros par action. Believe avait précédemment reçu une offre d'achat de 15 euros par titre d'un consortium incluant TCV, EQT et le PDG Denis Ladegaillerie.

En baisse

J D Wetherspoon (-3,2%) : La chaîne de pubs britannique continue de souffrir de la publication de ses résultats annuels de jeudi dernier. Les profits ont chuté, principalement à cause des pertes immobilières.

Direct Line Insurance / Ageas (-13% / +2%) : L'assureur belge renonce à faire une offre pour acquérir Direct Line Insurance Group suite à l'échec de deux tentatives de dialogue avec le conseil d'administration du groupe britannique.