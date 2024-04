Visa a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre mardi, les consommateurs ayant écarté les craintes d'un ralentissement économique généralisé et continué à dépenser pour les restaurants et les voyages.

Le plus grand processeur de paiements au monde a affiché un bénéfice net ajusté de 5,1 milliards de dollars, soit 2,51 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 4,4 milliards de dollars, soit 2,09 dollars par action, un an plus tôt. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)