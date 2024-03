Le Chicago Board of Trade a enregistré une hausse des cours du soja et du maïs vendredi, prolongeant ainsi leur reprise après des creux de trois ans enregistrés le mois dernier, à la suite d'un rapport mensuel sans incident sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture (USDA), ont indiqué les analystes.

L'abondance de l'offre mondiale de céréales et la forte concurrence à l'exportation ont continué à peser sur les prix, mais le pire a peut-être été pris en compte dans les prix pour l'instant, a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale Inc.

"Nous avons été assaillis de nouvelles terribles à maintes reprises, et nous avons peut-être vu le pire. Je pense que nous avons atteint le niveau le plus bas pour l'instant", a déclaré M. Nelson.

Le blé de mai du Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en hausse de 9-1/4 cents à 5,37-3/4 dollars le boisseau. Le maïs de mai a gagné 1-3/4 cents à 4,39-3/4 $ le boisseau et le soja de mai a gagné 17-3/4 cents à 11,84 $ le boisseau.

Pour la semaine, les contrats à terme de référence sur le maïs ont augmenté de 3,8 % et ceux sur le soja de 2,8 %, tandis que le blé a chuté de 3,6 %.

Les fonds de matières premières détiennent d'importantes positions courtes nettes dans les trois matières premières, ce qui laisse les marchés ouverts à des épisodes de couverture des positions courtes.

Dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande, l'USDA a légèrement revu à la baisse ses estimations concernant la récolte de soja du Brésil, les stocks mondiaux de soja et les stocks mondiaux de maïs. Mais ses prévisions pour la récolte de soja du Brésil, à 155 millions de tonnes métriques, ont été supérieures à la moyenne des estimations des analystes interrogés par Reuters.

"Il s'agit d'un rapport neutre, qui n'a rien d'extraordinaire", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché chez Zaner Group.

M. Seifried s'est montré prudemment optimiste quant à la réaction des marchés à ce rapport.

"C'est un soupir de soulagement. Nous sommes bien loin de nos plus bas niveaux maintenant que le rapport a été publié", a déclaré M. Seifried. "Nous sommes revenus au niveau où nous étions hier.

Le blé a affiché la plus forte variation en pourcentage vendredi, rebondissant après avoir atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années au début de la séance. Les valeurs ont chuté après que l'USDA a déclaré que la Chine avait annulé de nouveaux achats de blé tendre rouge américain. L'USDA a confirmé l'annulation de 130 000 tonnes de cette céréale jeudi et de 110 000 tonnes vendredi.

Les négociants avaient entendu des rumeurs sur ces annulations et avaient déjà intégré la nouvelle dans le marché, a déclaré M. Seifried.

Faisant écho aux inquiétudes concernant la demande d'exportation de blé américain, l'USDA, dans son rapport mensuel, a abaissé ses prévisions d'exportations de blé américain pour 2023/24 à 710 millions de boisseaux, contre 725 millions précédemment. (Rapport de Heather Schlitz. Reportage complémentaire de Naveen Thukral ; Rédaction de Mark Potter, Kirsten Donovan et David Gregorio)